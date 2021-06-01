01 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'dan Muhammed hamlesi!

Belözoğlu'dan Muhammed hamlesi!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'den 'a kiralanan ve göstermiş olduğu performans ile sezona damga vuran için, 'dan flaş karar geldi. Belözoğlu, genç futbolcuyu sezon başı kampına dahil edecek. ( haberleri)

'nun 'a kiralanan 'yı kampa çağırdığı bildirildi. olarak forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, 1. Lig'de 20 maçta 4 gole imza attı. Boluspor'la 1 yıl daha kiralık anlaşması olmasına rağmen geri çağrılan Muhammed'in performansına göre son karar verilecek. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Transfere İtalyan engeli! Serie A'da... Transfere İtalyan engeli! Serie A'da...
F.Bahçe ikisinden birini bitirecek! Ya Cengiz ya Visca F.Bahçe ikisinden birini bitirecek! Ya Cengiz ya Visca
Fenerbahçe'ye forvet önerisi! Sözleşmesi bitti Fenerbahçe'ye forvet önerisi! Sözleşmesi bitti
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör