01 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye transferde Danny Welbeck önerisi!

Fenerbahçe'ye forvet önerisi! Sözleşmesi bitti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'ye forvet bölgesi için flaş bir öneri geldi. ekibi 'la sözleşmesi biten sarı-lacivertlilere teklif edildi. ( haberleri)

Transferde birçok golcüyle adı anılan 'de gündeme gelen son isim oldu. Menajerler, ekibi 'la sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcunun uygun bir rakama Fenerbahçe'ye gelebileceğini bildirdi. Welbeck'le ilgili karar önümüzdeki günlerde verilecek. Welbeck geçen sezon 24 maçta 6 gol attı,

Önceki yıllarda da transferi gündeme gelen golcü oyuncu geçen sezonu 24 maçta 6 gol, 3 asist istatistikleri ile kapattı. , , ve formaları da giyen 30 yaşındaki Welbeck, kanatta da oynayabiliyor. (Fotomaç)


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