01 Haziran 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Önceki yıllarda da transferi gündeme gelen golcü oyuncu geçen sezonu 24 maçta 6 gol, 3 asist istatistikleri ile kapattı. Manchester United, Arsenal, Sunderland ve Watford formaları da giyen 30 yaşındaki Welbeck, kanatta da oynayabiliyor. (Fotomaç)
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye transferde Danny Welbeck önerisi!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye forvet bölgesi için flaş bir öneri geldi. Premier Lig ekibi Brighton'la sözleşmesi biten Danny Welbeck sarı-lacivertlilere teklif edildi. (FB spor haberleri)
Transferde birçok golcüyle adı anılan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Danny Welbeck oldu. Menajerler, Premier Lig ekibi Brighton'la sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcunun uygun bir rakama Fenerbahçe'ye gelebileceğini bildirdi. Welbeck'le ilgili karar önümüzdeki günlerde verilecek. Welbeck geçen sezon 24 maçta 6 gol attı,
Önceki yıllarda da transferi gündeme gelen golcü oyuncu geçen sezonu 24 maçta 6 gol, 3 asist istatistikleri ile kapattı. Manchester United, Arsenal, Sunderland ve Watford formaları da giyen 30 yaşındaki Welbeck, kanatta da oynayabiliyor. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig