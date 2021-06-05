05 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de hangi isimlerle yollar ayrılacak? İşte son gelişmeler
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de 2020/2021 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takımdan ayrılacak isimler merak konusu oldu. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, Spor Gündemi programına canlı bağlanarak konuyla ilgili son gelişmeleri aktardı. (FB spor haberi)
05.06.2021
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