05 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Fonseca sesleri! Temasa geçildi

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon öncesi taraflı tarafsız herkesin kusursuz gözüyle baktı��ı bir ismi takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe'de gündemde Roma ile yollarını ayıran Fonseca var. Sarı-lacivertliler, tecrübeli hocanın menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Fonseca sesleri! Temasa geçildi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Yeni sezon öncesi en çok merak edilen teknik direktör konusu hakkında Fenerbahçeli kurmaylar Portekizli teknik direktör Paulo 'yı adeta yakın markaja almış durumda.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Fonseca sesleri! Temasa geçildi

MENAJERİ İLE TEMAS KURULMUŞTU
Takvim'in haberine göre 'nin menajer Batur Altıparmak'a yetki vermesinin ardından, Altıparmak'ın 'nın menajeri Marco Abreu ile görüşmüştü. 1-2 gün içinde de Fonseca ile görüşme yapılacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Fonseca sesleri! Temasa geçildi

ŞARTLAR 1. AĞIZDAN İLETİLECEK

ile önce Altıparmak'ın yetki verdiği menajerler görüşecek. Ardından Sarı-Lacivertli yöneticiler, Fonseca ile telefon görüşmesi yaparak şartları kendisine 1. ağızdan duyuracak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Fonseca sesleri! Temasa geçildi

GERİ DÖNÜŞLER OLUMLU...
Başkanı Ali Koç'un "Yeni teknik direktör Portekiz ya da Alman ekolünden olacak" şeklindeki açıklamasının ardından Sarı- Lacivertli kulüpte büyük bir hareketlilik yaşanıyor.

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