Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Fonseca sesleri! Temasa geçildi

MENAJERİ İLE TEMAS KURULMUŞTU

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin menajer Batur Altıparmak'a yetki vermesinin ardından, Altıparmak'ın Fonseca'nın menajeri Marco Abreu ile görüşmüştü. 1-2 gün içinde de Fonseca ile görüşme yapılacak.