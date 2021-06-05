Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Fonseca sesleri! Temasa geçildi
Son dakika transfer haberi: Yeni sezon öncesi taraflı tarafsız herkesin kusursuz gözüyle baktı��ı bir ismi takımın başına getirmek isteyen Fenerbahçe'de gündemde Roma ile yollarını ayıran Fonseca var. Sarı-lacivertliler, tecrübeli hocanın menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Yeni sezon öncesi en çok merak edilen teknik direktör konusu hakkında Fenerbahçeli kurmaylar Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca'yı adeta yakın markaja almış durumda.
MENAJERİ İLE TEMAS KURULMUŞTU
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin menajer Batur Altıparmak'a yetki vermesinin ardından, Altıparmak'ın Fonseca'nın menajeri Marco Abreu ile görüşmüştü. 1-2 gün içinde de Fonseca ile görüşme yapılacak.
ŞARTLAR 1. AĞIZDAN İLETİLECEK
Fonseca ile önce Altıparmak'ın yetki verdiği menajerler görüşecek. Ardından Sarı-Lacivertli yöneticiler, Fonseca ile telefon görüşmesi yaparak şartları kendisine 1. ağızdan duyuracak.
GERİ DÖNÜŞLER OLUMLU...
Başkanı Ali Koç'un "Yeni teknik direktör Portekiz ya da Alman ekolünden olacak" şeklindeki açıklamasının ardından Sarı- Lacivertli kulüpte büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
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