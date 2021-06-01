01 Haziran 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferine İtalyan engeli! Lazio...
Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonunda forvet bölgesinde sorun yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de gündeme gelen Vedat Muriqi transferinde flaş bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki forvet İstanbul'a dönmeye sıcak bakarken, İtalyanlar yıldız forvet için başka bir formül düşünüyor. (FB spor haberleri)
Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalya'da beklentilerin altında kalan eski yıldızını tekrar kadrosuna katmanın planlarını yapan sarı-lacivertliler, temaslarını sürdürüyor. Kosovalı golcüyü kiralamayı hedefleyen Kanarya, Lazio'ya resmi teklifte bulunurken, İtalyanlar'ın planları işi sıkıntıya soktu. Çizme temsilcisi, 27 yaşındaki oyuncuyu İtalya'da bir takıma kiralamak istiyor. Fenerbahçe'nin transferi için tüm şartları zorladığı Vedat da Çubuklu'yu tekrar giymeye sıcak bakıyor. (Fotomaç)
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