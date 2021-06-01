01 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi transferine İtalyan engeli! Lazio...

Transfere İtalyan engeli! Serie A'da...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

Son dakika spor haberleri: 2021-2022 sezonunda forvet bölgesinde sorun yaşamak istemeyen 'de gündeme gelen transferinde flaş bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki forvet 'a dönmeye sıcak bakarken, İtalyanlar yıldız forvet için başka bir formül düşünüyor. ( haberleri)

Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle 'den 'ya transfer olan 'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. 'da beklentilerin altında kalan eski yıldızını tekrar kadrosuna katmanın planlarını yapan sarı-lacivertliler, temaslarını sürdürüyor. Kosovalı golcüyü kiralamayı hedefleyen , Lazio'ya resmi teklifte bulunurken, İtalyanlar'ın planları işi sıkıntıya soktu. , 27 yaşındaki oyuncuyu İtalya'da bir takıma kiralamak istiyor. Fenerbahçe'nin transferi için tüm şartları zorladığı Çubuklu'yu tekrar giymeye sıcak bakıyor. (Fotomaç)
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