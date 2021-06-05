Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından yabancı bir teknik adam ile çalışılacağını açıklamıştı. Bir süredir Fenerbahçe ile adı geçen Sergio Conceiçao'dan Kanarya'ya kötü haber geldi. Portekizli hoca, kulübü Porto ile yeni sözleşme imzaladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Başkan Ali Koç geçen hafta düzenlediği basın toplantısında hoca olarak Portekiz veya Alman ekolünü düşündüklerini vurgulamıştı. Sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan Sergio Conceiçao, Porto ile 'devam' kararı aldı.

Porto, 47 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

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