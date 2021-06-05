05 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Adı Fenerbahçe ile anılan Sergio Conceiçao kulübü Porto ile yeni sözleşme imzaladı!

F.Bahçe ile adı anılıyordu! O hoca imzayı attı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

'de yeni sezon öncesinde teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerin başkanı , ile yolların ayrılmasının ardından yabancı bir teknik adam ile çalışılacağını açıklamıştı. Bir süredir Fenerbahçe ile adı geçen 'dan Kanarya'ya kötü haber geldi. Portekizli hoca, kulübü ile yeni sözleşme imzaladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

ile yollarını ayıran , teknik direktör arayışlarını sürdürüyor.

Başkan geçen hafta düzenlediği basın toplantısında hoca olarak veya ekolünü düşündüklerini vurgulamıştı. Sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan , ile 'devam' kararı aldı.

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Porto, 47 yaşındaki teknik adamın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

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