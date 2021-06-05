Son dakika FB transfer haberleri | Rafael Benitez Fenerbahçe'ye Marcelo ile beraber geliyor!
Son dakika transfer haberi: 2021-2022 sezonunda kusursuz bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen Rafael Benitez, sarı-lacivertli camiada büyük bir heyecan yarattı. Benitez, Fenerbahçe ile anlaşması halinde ise Real Madrid'in sembolü olmuş isimlerinden Marcelo'yu da takıma dahil edecek. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günler yaptığı 3.5 saatlik tarihi basın toplantısında yeni teknik direktör tercihlerinin yabancı olacağını ilk kez açıklamıştı. Ali Koç, Portekiz veya Alman ekolünden hocalar ile görüştüklerini açıklamış ve çalışmalarının bu yönde ilerlediğini aktarmıştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını belirterek efsane isme teşekkür etmişti. Belözoğlu ile birlikte yardımcılarıyla da yolların ayrılacağı iddia edilmişti. Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları devam ederken İspanyol basını son dakika haberini duyurdu. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle 2+1 yıllık ön sözleşme yaptığı ve yeni teknik direktörün yanında dünyaca ünlü yıldızı da getireceği aktarıldı. İşte ayrıntılar;
İspanyol basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Rafael Benitez ile 2+1 yıllığına anlaştı. Haberde Benitez'in Fenerbahçe'den gelen yüksek maaşlı teklifi geri çeviremediği aktarıldı. Fenerbahçe ve Benitez 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlarken son yılın opsiyon olacağı okuyuculara aktarıldı. Benitez'in İskoçya ve İngiltere Premier Lig'inden de teklif aldığı fakat yüksek maaş sebebiyle Fenerbahçe'yi tercih ettiği ifade edildi.
YÖNETİMDEN TRANSFER SÖZÜ ALDI
Rafael Benitez'in Fenerbahçe yönetimiyle yaptığı görüşmede transfere dair söz aldığı da belirtildi. Fenerbahçe'de Mesut Özil gibi dünyaca ünlü yıldızın olduğu ve Benitez'in birkaç önemli takviye daha istediği iddia edildi. Fenerbahçe'de gözler artık ünlü İspanyol teknik adamın vereceği transfer listesine çevrildi.
DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCUYU DA GETİRİYOR
Rafael Benitez'in Fenerbahöe yönetimi ile görüştüğü ve transfere dair söz aldığı iddia edildi. Benitez ise Fenerbahçe yönetimi ile yaptığı görüşmede transferini istediği yıldız futbolcunun ismini verdi. Todofichajes'te yer alan haberin ayrıntısında Rafael Benitez'in Real Madrid ile yol ayrımına gitmesi an meselesi olan Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız Marcelo'yu istediği ifade edildi. Haberde Benitez'in listesinde Marcelo'nun olduğu aktarıldı.
EL MUNDO'DAN FLAŞ MARCELO İDDİASI!
İspanya'dan El Mundo da geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin Marcelo ile ilgilendiğini iddia etmişti. İspanya'nın en saygın gazetelerinden El Mundo da yer alan haberde Real Madrid'in Marcelo ile yollarını ayırmak istediği ve Fenerbahçe'nin de oyuncuyu isteyen takımlar arasında olduğu iddia edilmişti.
Marcelo tam 14 yıldır Real Madrid forması giyiyor. Milliyet'in haberine göre dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Eflatun Beyazlılarda 524 karşılaşmada görev yaparak adını Real Madrid tarihine altın harflerle yazdırdı.
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