05 Haziran 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika FB transfer haberleri | Rafael Benitez Fenerbahçe'ye Marcelo ile beraber geliyor!

Son dakika transfer haberi: 2021-2022 sezonunda kusursuz bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme gelen Rafael Benitez, sarı-lacivertli camiada büyük bir heyecan yarattı. Benitez, Fenerbahçe ile anlaşması halinde ise Real Madrid'in sembolü olmuş isimlerinden Marcelo'yu da takıma dahil edecek. (FB spor haberleri)

Son dakika FB transfer haberleri | Rafael Benitez Fenerbahçe'ye Marcelo ile beraber geliyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.06.2021

Başkanı , geçtiğimiz günler yaptığı 3.5 saatlik tarihi basın toplantısında yeni teknik direktör tercihlerinin yabancı olacağını ilk kez açıklamıştı. Ali Koç, veya ekolünden hocalar ile görüştüklerini açıklamış ve çalışmalarının bu yönde ilerlediğini aktarmıştı.

Son dakika FB transfer haberleri | Rafael Benitez Fenerbahçe'ye Marcelo ile beraber geliyor!

Başkanı , ile yolların ayrıldığını belirterek efsane isme teşekkür etmişti. Belözoğlu ile birlikte yardımcılarıyla da yolların ayrılacağı iddia edilmişti. Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları devam ederken basını son dakika haberini duyurdu. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörüyle 2+1 yıllık ön sözleşme yaptığı ve yeni teknik direktörün yanında dünyaca ünlü yıldızı da getireceği aktarıldı. İşte ayrıntılar;

Son dakika FB transfer haberleri | Rafael Benitez Fenerbahçe'ye Marcelo ile beraber geliyor!

basınında yer alan habere göre , ile 2+1 yıllığına anlaştı. Haberde Benitez'in Fenerbahçe'den gelen yüksek maaşlı teklifi geri çeviremediği aktarıldı. Fenerbahçe ve Benitez 2 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlarken son yılın opsiyon olacağı okuyuculara aktarıldı. Benitez'in ve 'inden de teklif aldığı fakat yüksek maaş sebebiyle Fenerbahçe'yi tercih ettiği ifade edildi.

Son dakika FB transfer haberleri | Rafael Benitez Fenerbahçe'ye Marcelo ile beraber geliyor!

YÖNETİMDEN TRANSFER SÖZÜ ALDI

'in yönetimiyle yaptığı görüşmede transfere dair söz aldığı da belirtildi. Fenerbahçe'de gibi dünyaca ünlü yıldızın olduğu ve Benitez'in birkaç önemli takviye daha istediği iddia edildi. Fenerbahçe'de gözler artık ünlü teknik adamın vereceği transfer listesine çevrildi.

Son dakika FB transfer haberleri | Rafael Benitez Fenerbahçe'ye Marcelo ile beraber geliyor!

DÜNYACA ÜNLÜ FUTBOLCUYU DA GETİRİYOR

'in Fenerbahöe yönetimi ile görüştüğü ve transfere dair söz aldığı iddia edildi. Benitez ise yönetimi ile yaptığı görüşmede transferini istediği yıldız futbolcunun ismini verdi. Todofichajes'te yer alan haberin ayrıntısında Rafael Benitez'in ile yol ayrımına gitmesi an meselesi olan Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız 'yu istediği ifade edildi. Haberde Benitez'in listesinde Marcelo'nun olduğu aktarıldı.

Son dakika FB transfer haberleri | Rafael Benitez Fenerbahçe'ye Marcelo ile beraber geliyor!

EL MUNDO'DAN FLAŞ MARCELO İDDİASI!

İspanya'dan El Mundo da geçtiğimiz günlerde 'nin ile ilgilendiğini iddia etmişti. İspanya'nın en saygın gazetelerinden El Mundo da yer alan haberde 'in Marcelo ile yollarını ayırmak istediği ve Fenerbahçe'nin de oyuncuyu isteyen takımlar arasında olduğu iddia edilmişti.

Son dakika FB transfer haberleri | Rafael Benitez Fenerbahçe'ye Marcelo ile beraber geliyor!

tam 14 yıldır forması giyiyor. Milliyet'in haberine göre dünyaca ünlü Brezilyalı yıldız Eflatun Beyazlılarda 524 karşılaşmada görev yaparak adını Real Madrid tarihine altın harflerle yazdırdı.

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