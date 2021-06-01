01 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin David Luiz transferinde Alex devreye girdi!

Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonunda en büyük sorunu stoper bölgesi olarak öne çıkan Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertliler Arsenal ile sözleşmesi biten David Luiz için harekete geçti. Bu transferde ise Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza'nın devreye gireceği öğrenildi. (FB spor haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin David Luiz transferinde Alex devreye girdi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021

kanayan yarası stoper bölgesi için bomba bir isimle görüşme halinde… Sarı-Lacivertliler, ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan ile ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler bu transfer için vatandaşı de Souza'yı görevlendirdi. Efsane Sambacı, Luiz'i Kadıköy'e getirmek için mesai harcayacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin David Luiz transferinde Alex devreye girdi!

FENERBAHÇE BİR HAYLİ KARARLI
Takvim'in haberine göre geçen sezon stoper bölgesinde sıkıntılar yaşayan sorunu çözmekte kararlı… Tisserand, Lemos ve Serdar Aziz gibi isimlerden beklenen verimi bir türlü alamayan F.Bahçe 'i kadrosunda istiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin David Luiz transferinde Alex devreye girdi!

DAVİD LUIZ BÜYÜK TECRÜBE
56 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen , 2019 yılından beri 'de forma giyiyor. Benfica, Chelsea ve Paris Saint Germain gibi takımların formasını giyen David Luiz tecrübesiyle F.Bahçe'ye güç katacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin David Luiz transferinde Alex devreye girdi!

49.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
, forması giyen Mesut Özil'le de 'de takım arkadaşıydı… 34 yaşındaki tecrübeli stoper 2014 yılında Chelsea'den Paris Saint Germain'e 49.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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