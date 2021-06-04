04 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Transfer gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Ghezzal...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, bugünkü yazısında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Yalçın, bu sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği başarılı performansla çifte şampiyonlukta önemli rol oynayan Rachid Ghezzal ile ilgili Fenerbahçe gerçeğini açıkladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Transfer gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Ghezzal...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

HAKKI YALÇIN - KARA GÖLGE!

'de gelecek sezon filmi için afişler yine erken basıldı; "kuyrukluyıldız altında şampiyonlukla izdivaç!" Her sezon aynı söylemler çünkü en kolay verilen şey; vaat. Büyük kulüplerin her zaman B planı vardır ama Fenerbahçe'nin yok. 'nın büyük kulüpleri teknik direktörlerini değiştirdi ama 2 gün sonra yeni teknik adamla anlaşmalarını yaptılar.

Son dakika spor haberleri: Transfer gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Ghezzal...

Aynen geçen sezon futbolcu transferlerinde olduğu gibi, 'de kim bilir hangi menajerler ya da 'un yanındaki akıl hocaları kimleri gazlıyor şu sıralar? "Ya ya !" Daha önce gelen yabancılardan bir farkı olacak mı? Yeni sezonun sadece bir teknik adamla tamamlanma ihtimali yüzde kaç? Tutulmayan sözlerin çengeline pahalı ceketler asılırken renkli hayallerin arasına reklam mı alınacak?

Son dakika spor haberleri: Transfer gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Ghezzal...

"Bu kulüp yanlışların müzesi değildir" diye gerçekleri işaret ettik kimse ilgilenmedi ama unutulmasın ki hayallerin tahtına oturmakla gerçeklerin inşaatına başlamak arasında harcanmış 3 sezon duruyor. Kaybedilen değerler de caba! İnsanların kendilerini sorgulaması neden bu kadar zor acaba? Gelecek sezon adına kuşkuyu ortadan kaldırmak için önce yanlışların kökünü kurutmak gerekiyor.

Son dakika spor haberleri: Transfer gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Ghezzal...

Çünkü bu sezon mücadele kültürüyle beslenmeyen bir takım vardı, biliyoruz ki kalbi boş olan eli boş döner ve aynen öyle oldu. Bu takım şampiyonluğu maçında kaybetmedi, takım içinde takım kurulmasına izin verildiği için kaybetti, 9 kişilik 'a gol atamadığı için kaybetti. Çünkü birçok futbolcu 'a karşı organize oldular. Bunu en iyi biçimde Erol Bulut'un vedasında gösterdiler.

Son dakika spor haberleri: Transfer gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Ghezzal...

Madem maçı sezonun öznesi oldu, o geceye yürek koymayanlarla yola çıkılacaksa, formasını kendilerine yakın bulmayanlardan gelecek sezon ne bekleniyor? Yürek patlaması mı? Fenerbahçe'de saha içindeki ağalık sistemi yürürlükten kaldırılmadıkça yeni hayal kırıklarına hazır olun.

Son dakika spor haberleri: Transfer gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Ghezzal...

Sezonun en anlamlı duruşudur 'ın zaferi. Sergen Yalçın imece ruhunu aşıladığı yetersiz bir kadroyla 2 kupa birden kazandı. Emek ve inanç parayı yendi. Peki, sezonun en değerli futbolcusu 'ın daha önce 'nin kapısına getirildiğinden ve reddedildiğinden herkesin haberi var mı acaba? Mert Hakan Yandaş'a 20 milyon lira vermek varken 'ı elinin tersiyle itmenin nasıl bir ayak oyunu olduğunu araştıran var mı?

Son dakika spor haberleri: Transfer gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Ghezzal...

çok transfer yapmakla kazıklanmak arasında ne çok para akıttı da bunun adı fedakarlık mı yoksa geleceğe borçlanmak mı? Bu takım bir tane genç futbolcu oynatamayacak kadar korkak yönetilebilir mi? Fenerbahçe hazıra konmaktan ne zaman vazgeçecek? Ayrıca şampiyonluktan çok daha anlamlı değerler vardır, Fenerbahçe kaç zamandır bu duruşunu askıya aldı. Bir şampiyonlukla bütün meseleyi halledeceğini düşünmek şampiyonluğu kaçırmaktan çok daha derin bir yaradır.

Son dakika spor haberleri: Transfer gerçeğini açıkladı! Fenerbahçe ve Ghezzal...

Ama ne yazık ki 'de özne transferdir özne paradır. Parasız 'ın 2 kupayı birden almasındaki sırrı çözmek için satranç oynamayı bilmek gerekmiyor ama piyonlara şah muamelesi yapmak da gerekmiyor. 'un perdenin arkasındaki kara gölgelerden kurtulması gerekiyor. Çünkü gerçek Fenerbahçeli karanlıkları hiç sevmemiştir ve o yüzden Aziz Yıldırım için günlerce yürümüştür.

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