Fenerbahçe transfer dönemine Biglia ve Borini transferleriyle girecek. Sarı lacivertliler Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile para+takas yoluyla bu iki oyuncu için anlaşmaya vardı. Kanarya'nın yeni yıldızlarının kısa süre içerisinde resmi imzayı atmaları bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'le para+takas karşılığında prensip anlaşmasına vardığı Lucas Biglia ve Fabio Borini'nin kısa süre içinde resmi imzaları atması bekleniyor. Kariyerleri parlak iki oyuncunun takıma güç+kalite katacağı ifade ediliyor. 35 yaşındaki Biglia, Anderlecht, Lazio ve Milan gibi başarılı takımlarda oynadı. Ön liberoda tam bir usta olan ve Arjantin Milli Takımı'nda 58 kez yer alan tecrübeli futbolcu, bugüne kadar 37 gol+69 asiste imzasını attı. Sezon başında Milan'dan bedelsiz olarak Karagümrük'e gelen Biglia, Süper Lig'de 35 maçta 3 gol+2 asistlik performans sergiledi.

CHELSEA KEŞFETTİ

30 yaşındaki Borini ise futbola Bologna altyapısında başladı. 2007'de yeteneğini keşfeden Chelsea tarafından U18 takımına transfer edildi. Chelsea, Parma, Roma, Liverpool, Sunderland, Swansea, Milan forması giyen başarılı kanat oyuncusu, 9 gol+2 asisti Karagümrük'te olmak üzere 286 maçta 56 gol attı, 21 asist gerçekleştirdi.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ