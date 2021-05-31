31 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Biglia ve Borini'ye imzayı attırıyor!

Fener Biglia ve Borini'ye imzayı attırıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

Fenerbahçe transfer dönemine Biglia ve Borini transferleriyle girecek. Sarı lacivertliler Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile para+takas yoluyla bu iki oyuncu için anlaşmaya vardı. Kanarya'nın yeni yıldızlarının kısa süre içerisinde resmi imzayı atmaları bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'le para+takas karşılığında prensip anlaşmasına vardığı ve Fabio Borini'nin kısa süre içinde resmi imzaları atması bekleniyor. Kariyerleri parlak iki oyuncunun takıma güç+kalite katacağı ifade ediliyor. 35 yaşındaki Biglia, , Lazio ve Milan gibi başarılı takımlarda oynadı. Ön liberoda tam bir usta olan ve 'nda 58 kez yer alan tecrübeli futbolcu, bugüne kadar 37 gol+69 asiste imzasını attı. Sezon başında Milan'dan bedelsiz olarak Karagümrük'e gelen Biglia, Süper Lig'de 35 maçta 3 gol+2 asistlik performans sergiledi.

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CHELSEA KEŞFETTİ

30 yaşındaki Borini ise futbola altyapısında başladı. 2007'de yeteneğini keşfeden tarafından U18 takımına transfer edildi. Chelsea, Parma, Roma, Liverpool, , , Milan forması giyen başarılı kanat oyuncusu, 9 gol+2 asisti Karagümrük'te olmak üzere 286 maçta 56 gol attı, 21 asist gerçekleştirdi.

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