Transferde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Olivier Giroud, Chelsea ile sözleşme uzattı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun 1 yıl daha Chelse ile anlaşmaya vardığı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Olivier Giroud, Chelsea ile sözleşme uzattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Fransız golcü Giroud'nun sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyuruldu.

2017-18 sezonunun devre arasında Arsenal'dan 17 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye katılan 34 yaşındaki golcü oyuncu Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kupası kazandı.

Giroud, şu ana kadar Chelsea formasıyla 119 maça çıktı, 39 gol atıp 14 asist yaptı.

İşte Chelsea'nin paylaşımı:

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