04 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ile ismi geçen Olivier Giroud Chelsea ile sözleşme uzattı!

F.Bahçe istiyordu sözleşme uzattı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 Giriş Tarihi: 04.06.2021

Transferde adı sık sık ile anılan , ile sözleşme uzattı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun 1 yıl daha ile anlaşmaya vardığı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

'nin transfer gündeminde yer alan , ile sözleşme uzattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Fransız golcü Giroud'nun sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını duyuruldu.

-18 sezonunun devre arasında 'dan 17 milyon Euro karşılığında Chelsea'ye katılan 34 yaşındaki golcü oyuncu ve kupası kazandı.

Giroud, şu ana kadar Chelsea formasıyla 119 maça çıktı, 39 gol atıp 14 asist yaptı.

İşte Chelsea'nin paylaşımı:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Bielsa'nın talepleri belli oldu! F.Bahçe... Bielsa'nın talepleri belli oldu! F.Bahçe...
Fenerbahçe'de yıldız yağmuru! Dünya devinden... Fenerbahçe'de yıldız yağmuru! Dünya devinden...
Transfer gerçeğini açıkladı! F.Bahçe ve Ghezzal... Transfer gerçeğini açıkladı! F.Bahçe ve Ghezzal...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör