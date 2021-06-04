04 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Flaş Marcelo iddiası! 2 yıllık sözleşme...

Flaş Marcelo iddiası! 2 yıllık sözleşme...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Son dakika haberleri:  iddiaları artıyor. da sarı-lacivertli kulübün dünyaca ünlü sol beke 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini duyurdu. Haberde takımın başına Ancelotti'yi getiren 'in kadrosunda revizyona gideceği vurgulanırken Brezilyalı sol bek de ayrılacaklar arasında gösterildi. (FB spor haberi)

iddiaları artıyor. da sarı-lacivertli kulübün dünyaca ünlü sol beke 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini duyurdu. Haberde takımın başına Ancelotti'yi getiren 'in kadrosunda revizyona gideceği vurgulanırken Brezilyalı sol bek de ayrılacaklar arasında gösterildi. 33 yaşındaki Marcelo'nun yüksek ücreti ve 'de oynamaya sıcak bakmamasının 'nin önündeki en büyük engel olduğu kaydedildi.

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