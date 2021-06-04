Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile de yola devam etmeyen Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelerek Portekiz veya Almanya ekolünden bir isimle anlaşmak istediklerini açıklarken, Sao Paulo U19 takımını çalıştıran Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)