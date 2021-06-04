04 Haziran 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Kaan Ayhan ile anlaştı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin adı sık sık Galatasaray ile de anılan milli futbolcu Kaan Ayhan ile anlaştığı iddia edildi. (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin Kaan Ayhan ile anlaştığı iddia edildi. Milli futbolcu, geçen yaz Düsseldorft'tan 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Sassuolo'ya gitmiş ve 4 yıllık kontrat imzalamıştı. Serie A'da 19 maçta şans bulan Kaan stoper, sağ bek ve ön liberoda oynuyor. Kaan G.Saray'ın da gündemindeydi
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