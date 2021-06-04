04 Haziran 2021, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Kaan Ayhan ile anlaştı!

F.Bahçe Kaan Ayhan ile anlaştı!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.06.2021

Son dakika haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin adı sık sık ile de anılan milli futbolcu ile anlaştığı iddia edildi. ()

'nin ile anlaştığı iddia edildi. Milli futbolcu, geçen yaz 'tan 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle 'ya gitmiş ve 4 yıllık kontrat imzalamıştı. 'da 19 maçta şans bulan Kaan stoper, ve ön liberoda oynuyor. Kaan G.Saray'ın da gündemindeydi
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den sürpriz teknik direktör hamlesi! Federasyon başkanı açıkladı F.Bahçe'den sürpriz teknik direktör hamlesi! Federasyon başkanı açıkladı
F.Bahçe'de Fonseca zirvesi! Pazarlıklar başladı F.Bahçe'de Fonseca zirvesi! Pazarlıklar başladı
F.Bahçe'ye David Luiz müjdesi! F.Bahçe'ye David Luiz müjdesi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör