Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yeni yıldız isimler geldi. Sarı lacivertli ekip mutlak şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayacak. Fenerbahçe'de son olarak gündeme gelen isimler arasında Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac gibi isimler yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan Ali Koç'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
CENGİZ ÜNDER
Kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Cengiz Ünder yeniden gündeme geldi. Roma'dan Leicester City'e kiralanan ancak yeterli forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i takıma katmak için çalışmalar başladı.
KOSTAS TSIMIKAS
Liverpool'un geçtiğimiz yaz Olympiakos'tan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Konstantinos Tsimikas, sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. Hen Liverpool hem futbolcu kiralama yöntemine sıcak bakıyor.
ANDREAS CORNELIUS
Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan Andreas Cornelius için resmen devreye girdi. Menajer ve kulüp ile görüşmeler başlad��.
MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Bu süreçte kulübe menajerlerden öneriler gelmeye devam ediyor. Romdhane'nin menajeri Aziz Ben Aissa, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili iki büyük kulübe öneride bulundu.Ben Romdhane ile ilgili hem G.Saray'a hem F.Bahçe'ye geniş bir sunum yapıldı.
ANDREA RANOCCHIA
Atilla Szalai'nin sergilediği performanstan oldukça memnun olan Fenerbahçe, deneyimli bir stoper ile savunma hattını güçlendirmek istiyor. Sarı lacivertli ekip aradığı kanı İtalya'da buldu. Andrea Ranocchia, Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor.
MITROVIC
Fulham forması giyen Aleksandar Mitrovic, sarı lacivertli ekibin ilgilendiği forvetler arasında yer alıyor. Büyük umutlarla transfer olduğu İngiltere Premier Lig'de beklentilerin altında kalan Mitrovic, yeni bir çıkış noktası olarak Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Yıldız futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralanmak isteniyor.
SEAD KOLASINAC
Mesut Özil'in Arsenal'den arkadaşı olan Sead Kolasinac'ın sözleşmesi sona eriyor. Geçtiğimiz sezonu Schalke 04'te kiralık tamamlayan yıldız futbolcuyla görüşmeler sürüyor.
Fenerbahçe'de yeni bir hücum hattı kurma çabaları sürüyor. Sarı lacivertli ekip, yapılacak takviyelerle sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Hücum hattını yenilemeye hazırlanan Kanarya, gündemine Real Madrid altyapısında yetişen ve şu anda rezerv takımda forma giyen Sergio Arribas'ı aldı.
SİME VRSALJKO
Fenerbahçe aradığı sağ beki buldu. İspanya La Liga'yı şampiyon tamamlayan Atletico Madrid'in futbolcusu olan Hırvat yıldız Sime Vrsaljko listeye giriş yaptı.
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