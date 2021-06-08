08 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme yeni yıldız isimler geldi. Sarı lacivertli ekip mutlak şampiyonluk parolasıyla yeni sezona başlayacak. Fenerbahçe'de son olarak gündeme gelen isimler arasında Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac gibi isimler yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe'de gündem yeni hoca ve transferler... Başkan 'un istediği mücadeleci ekibi kurmak için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

CENGİZ ÜNDER

Kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeniden gündeme geldi. Roma'dan 'e kiralanan ancak yeterli forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'i takıma katmak için çalışmalar başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

KOSTAS TSIMIKAS

'un geçtiğimiz yaz 'tan 13 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı , sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. Hen Liverpool hem futbolcu kiralama yöntemine sıcak bakıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

ANDREAS CORNELIUS

Ezeli rakipler Fenerbahçe ve transferde karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler uzun süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan için resmen devreye girdi. Menajer ve kulüp ile görüşmeler başlad��.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

MOHAMED ALİ BEN ROMDHANE

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ediyor. Bu süreçte kulübe menajerlerden öneriler gelmeye devam ediyor. Romdhane'nin menajeri Aziz Ben Aissa, 21 yaşındaki oyuncuyla ilgili iki büyük kulübe öneride bulundu.Ben Romdhane ile ilgili hem G.Saray'a hem F.Bahçe'ye geniş bir sunum yapıldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

ANDREA RANOCCHIA

Atilla Szalai'nin sergilediği performanstan oldukça memnun olan Fenerbahçe, deneyimli bir stoper ile savunma hattını güçlendirmek istiyor. Sarı lacivertli ekip aradığı kanı İtalya'da buldu. Andrea Ranocchia, Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

MITROVIC

Fulham forması giyen Aleksandar Mitrovic, sarı lacivertli ekibin ilgilendiği forvetler arasında yer alıyor. Büyük umutlarla transfer olduğu İngiltere Premier Lig'de beklentilerin altında kalan Mitrovic, yeni bir çıkış noktası olarak Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Yıldız futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralanmak isteniyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Mesut Özil'in Arsenal'den arkadaşı olan 'ın sözleşmesi sona eriyor. Geçtiğimiz sezonu Schalke 04'te kiralık tamamlayan yıldız futbolcuyla görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

Fenerbahçe'de yeni bir hücum hattı kurma çabaları sürüyor. Sarı lacivertli ekip, yapılacak takviyelerle sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Hücum hattını yenilemeye hazırlanan Kanarya, gündemine Real Madrid altyapısında yetişen ve şu anda rezerv takımda forma giyen 'ı aldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Sergio Arribas, Sime Vrsaljko, Sead Kolasinac... | FB haberleri

SİME VRSALJKO

Fenerbahçe aradığı sağ beki buldu. İspanya La Liga'yı şampiyon tamamlayan Atletico Madrid'in futbolcusu olan Hırvat yıldız listeye giriş yaptı.

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