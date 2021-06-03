Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alex de Souza...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile de yola devam etmeyen Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelerek Portekiz veya Almanya ekolünden bir isimle anlaşmak istediklerini açıklarken, Sao Paulo U19 takımını çalıştıran Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Emre Belözoğlu'nu da riske atmamak adına yeni bir isim yani yabancı hoca kararını verdik" açıklamasının ardından sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de sportif direktör ve futbol A takım direktörü olarak görev yapan Emre Belözoğlu ile sarı-lacivertli kulübün yolları resmi olarak ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamanın ardından Belözoğlu da bir mesaj yayımlayarak Fenerbahçe'ye veda etti.
PORTEKİZLİ ÇALIŞTIRICILAR ÖN PLANDA
Başkan Ali Koç, yeni sezona yabancı teknik adamla başlama kararı aldı. Koç'un seçenekleri arasında Portekizli çalıştırıcılar önemli yer tutuyor.
HEDEFTEKİ İSİM NUNO ESPIRITO
Bunların başında da Nuno Espirito Santo geliyor. Daha önce Valencia ve Porto tecrübesi bulunan çalıştırıcı son olarak Premier League ekiplerinden Wolverhampton'u çalıştırdı.
PORTEKİZLİ ÇALIŞTIRICI GELİRSE ALEX DE DÖNEBİLİR
Kısa süre önce İngiliz ekibi ile yolları ayıran 47 yaşındaki Santo dışında farklı Portekizli adaylar da listede yer alıyor. Milliyet'in haberine göre; sarı-lacivetli yönetim yeni sezon için Portekizli bir teknik direktörle anlaşma sağlarsa, yardımcılarından birinin Alex olma ihtimali yüksek.
Fenerbahçe formasını uzun yıllar başarıyla giyen eski kaptanın gelecek teknik adamla aynı dili konuşmasının yanı sıra sarı-lacivertli takımı ve ligi son derece iyi tanıması bu düşüncenin temel sebebi olarak gösteriliyor.
Her yabancı hocanın başlangıçlarda yaşadığı uyum sürecini yaşamaması adına da Alex'e sıcak bakılıyor. Alex de Souza kısa süre önce Sao Paulo U19 takımının teknik adamı olarak göreve başlamıştı.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra eski kulübü Coritiba'ya giden ve futbol hayatını bu ekipte noktalayan 43 yaşındaki Alex de Souza kısa süre önce Sao Paulo U19 takımında antrenörlük kariyerine başladı. Türkiye ile bağlarını koparmayan Alex, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sarı-lacivertli taraftarlarla iletişimini devam ettiriyor.
Başkan Ali Koç, aldığı kararla 2018-19 sezonunda denediği ancak başarısız olan formüle döndü. Emre Belözoğlu'nun tecrübesini yeterli görmeyen Koç bu nedenle yabancı ve tecrübeli bir isimle devam etmeyi kararlaştırdı.
Koç, göreve geldiği ilk yıl da yabancı teknik adam ve sportif direktörle uzun süre çalışmak istese de saha sonuçları bunu desteklemedi. Ali Koç, ikinci dönemine girerken bu sefer de aynı ideali gerçekleştirmek istiyor. Benzer şekilde yabancı bir sportif direktör için de temaslar yapılıyor.
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