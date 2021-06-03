03 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alex de Souza...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile de yola devam etmeyen Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla bir araya gelerek Portekiz veya Almanya ekolünden bir isimle anlaşmak istediklerini açıklarken, Sao Paulo U19 takımını çalıştıran Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alex de Souza...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Başkanı 'un, "'nu da riske atmamak adına yeni bir isim yani yabancı hoca kararını verdik" açıklamasının ardından sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alex de Souza...

Geçtiğimiz sezon 'de sportif direktör ve futbol A takım direktörü olarak görev yapan ile sarı-lacivertli kulübün yolları resmi olarak ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamanın ardından Belözoğlu da bir mesaj yayımlayarak Fenerbahçe'ye veda etti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alex de Souza...

PORTEKİZLİ ÇALIŞTIRICILAR ÖN PLANDA

Başkan , yeni sezona yabancı teknik adamla başlama kararı aldı. Koç'un seçenekleri arasında Portekizli çalıştırıcılar önemli yer tutuyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alex de Souza...

HEDEFTEKİ İSİM NUNO ESPIRITO

Bunların başında da geliyor. Daha önce ve tecrübesi bulunan çalıştırıcı son olarak ekiplerinden 'u çalıştırdı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alex de Souza...

PORTEKİZLİ ÇALIŞTIRICI GELİRSE ALEX DE DÖNEBİLİR

Kısa süre önce İngiliz ekibi ile yolları ayıran 47 yaşındaki Santo dışında farklı Portekizli adaylar da listede yer alıyor. Milliyet'in haberine göre; sarı-lacivetli yönetim yeni sezon için Portekizli bir teknik direktörle anlaşma sağlarsa, yardımcılarından birinin olma ihtimali yüksek.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alex de Souza...

formasını uzun yıllar başarıyla giyen eski kaptanın gelecek teknik adamla aynı dili konuşmasının yanı sıra sarı-lacivertli takımı ve ligi son derece iyi tanıması bu düşüncenin temel sebebi olarak gösteriliyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alex de Souza...

Her yabancı hocanın başlangıçlarda yaşadığı uyum sürecini yaşamaması adına da 'e sıcak bakılıyor. kısa süre önce takımının teknik adamı olarak göreve başlamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alex de Souza...

'den ayrıldıktan sonra eski kulübü 'ya giden ve futbol hayatını bu ekipte noktalayan 43 yaşındaki kısa süre önce takımında antrenörlük kariyerine başladı. Türkiye ile bağlarını koparmayan , sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla sarı-lacivertli taraftarlarla iletişimini devam ettiriyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alex de Souza...

Başkan , aldığı kararla 2018-19 sezonunda denediği ancak başarısız olan formüle döndü. 'nun tecrübesini yeterli görmeyen Koç bu nedenle yabancı ve tecrübeli bir isimle devam etmeyi kararlaştırdı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçelileri heyecanlandıran gelişme! Alex de Souza...

Koç, göreve geldiği ilk yıl da yabancı teknik adam ve sportif direktörle uzun süre çalışmak istese de saha sonuçları bunu desteklemedi. , ikinci dönemine girerken bu sefer de aynı ideali gerçekleştirmek istiyor. Benzer şekilde yabancı bir sportif direktör için de temaslar yapılıyor.

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