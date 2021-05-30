30 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Zanka'nın sözleşmesini feshedecek!
Fenerbahçe'yle sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Zanka ile anlaşma sağlanırsa, tecrübeli yıldızın mukavelesi feshedilecek. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sözleşmesinin son yılına giren Mathias Zanka, yönetimle masaya oturmayı bekliyor. Danimarkalı stoperin, bonservisini bedava alarak kariyerine Kopenhag'da devam etmek istediği belirtildi. Ancak Fenerbahçe'deki yıllık 2 milyon euro ücretini bu takımın verme şansı yok. Fotomaç'ın haberine göre; Zanka para konusunda sorun çıkarmazsa sözleşmesi el sıkışılarak feshedilecek.
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