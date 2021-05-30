Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Zanka'nın sözleşmesini feshedecek!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde teknik direktör belirsizliği sürüyor. Seçimde başkan Ali Koç'un seçilmesi halinde nasıl bir karar vereceği merak konusu. Sarı lacivertlilerde yeni sezonda Emre Belözoğlu'nun durumu da henüz netleşmiş değil. Bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren Kanarya, flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)