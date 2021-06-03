Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci'den Emre Belözoğlu'na veda mesajı!

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, eski teknik direktörü Emre Belözoğlu için duygusal bir veda mesajı yayımladı. Milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Futbolculuğunda ve hocalığında öğrettiklerin paha biçilemez. Yolun açık olsun hocam. Tekrar buluşacağız" ifadelerine yer verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Fenerbahçe'de yeni sezonda takımın başında Emre Belözoğlu olmayacak. Kulüp başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında genç hocayla yola devam etmeyeceklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz sezonun son haftalarında takımı çalıştıran Emre Belözoğlu için İrfan Can Kahveci'den bir veda mesajı geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Belözoğlu ile çekildiği fotoğrafı paylaşan yıldız futbolcu, "Futbolculuğunda ve hocalığında öğrettiklerin paha biçilemez. Yolun açık olsun hocam. Tekrar buluşacağız" ifadelerine yer verdi.

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