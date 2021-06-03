03 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci'den Emre Belözoğlu'na veda mesajı!

Böyle veda etti! Tekrar buluşacağız
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında 'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, eski teknik direktörü Emre Belözoğlu için duygusal bir veda mesajı yayımladı. Milli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Futbolculuğunda ve hocalığında öğrettiklerin paha biçilemez. Yolun açık olsun hocam. Tekrar buluşacağız" ifadelerine yer verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

Fenerbahçe'de yeni sezonda takımın başında Emre Belözoğlu olmayacak. Kulüp başkanı , düzenlediği basın toplantısında genç hocayla yola devam etmeyeceklerini duyurmuştu. Geçtiğimiz sezonun son haftalarında takımı çalıştıran Emre Belözoğlu için İrfan Can Kahveci'den bir veda mesajı geldi.

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Sosyal medya hesabı üzerinden Belözoğlu ile çekildiği fotoğrafı paylaşan yıldız futbolcu, "Futbolculuğunda ve hocalığında öğrettiklerin paha biçilemez. Yolun açık olsun hocam. Tekrar buluşacağız" ifadelerine yer verdi.

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