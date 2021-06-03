03 Haziran 2021, Perşembe
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Crystal Palace Christian Benteke ile sözleşme uzattı! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, sözleşmesi sona erecek Christian Benteke'nin mukavelesini 2 yıl uzattığını açıkladı. Belçikalı forvet, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunuyordu. | Son dakika transfer haberleri
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Beşiktaş ve hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Christian Benteke, kulübü Crystal Palace ile bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
𝗖𝗕 𝗦𝗧𝗔𝗬𝗦 👊— Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 3, 2021
Christian Benteke has signed a two-year contract extension with the club! ✍️#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb
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