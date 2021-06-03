03 Haziran 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace Christian Benteke ile sözleşme uzattı! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listesindeydi

Yıldız isim imzayı attı! Beşiktaş ve F.Bahçe'nin istiyordu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

ekiplerinden , sözleşmesi sona erecek 'nin mukavelesini 2 yıl uzattığını açıkladı. Belçikalı forvet, ve 'nin de transfer listesinde bulunuyordu. | Son dakika transfer haberleri

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak ve hücum hattını güçlendirmek isteyen 'nin transfer gündeminde yer alan , kulübü ile bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

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