03 Haziran 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Ana Cristina'yı transfer etti!

Fenerbahçe Opet Ana Cristina'yı transfer etti
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

'nda transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, Brezilyalı smaçör 'yı kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

, yeni sezon yapılanması kapsamında Brezilyalı smaçör 'yı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki voleybolcunun kariyeri hakkında bilgi verildi.

Voleybolcu 'nın kızı olan 'nın küçük yaşta voleybola başladığı kaydedildi. Başarılı performansı ile dikkati çeken Ana Cristina'nın, 'nda ve 'nda ile üçüncülük yaşayarak "En İyi Pasör Çaprazı" ve "En İyi Smaçör" ödüllerini aldığı aktarıldı.

2020-2021 sezonunda ekibi Sesc-Rj Flamengo takımında gösterdiği başarılı performansla 'nin "En İyi Smaçör"ü seçilen genç voleybolcu, 'nda da "En Skorer Oyuncu" oldu.

Açıklamada, "Ana Cristina De Souza'ya sarı-lacivertli ailemize hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." denildi.

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