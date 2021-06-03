03 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de temizlik zamanı! 12 veda 6 imza...

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon öncesi transferde hareketli saatler yaşayacak Fenerbahçe'de yönetim 12 isimle yolları ayırmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerde bununla birlikte 6 futbolcuda kadroya dahil edilecek. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan transfer detayları... (FB spor haberleri)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de temizlik zamanı! 12 veda 6 imza...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.06.2021

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de kadro yeniden planlanacak. Ali Koç her ne kadar 'yüzde 70'i hazır' dese de ilk 11'in yarısı değişecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de temizlik zamanı! 12 veda 6 imza...

Fotomaç'ın haberine göre, forvet, kanat, stoper ve beklere nokta atışı 6 transfer planlayan (en az 5'i direkt ilk 11'e monte edilecek) sarı-lacivertli ekipte birçok isimle yollar ayrılıyor. Geçen sezon takıma geri dönen ile 'in de biletlerin kesildiği iddialar arasında.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de temizlik zamanı! 12 veda 6 imza...

EKİBİ DE YOLCU
Sözleşmesi biten Gökhan'ın opsiyonu kullanılmazken, 'in de kalan 1 yıllık kontratının feshedilmesi bekleniyor. , , , , , , , , ve Ademi'nin de gönderilmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Yola devam edilmeyecek olan 'nun ekibi de gidecek. , , Aurelio ve kaleci antrenörü Kraft'a teşekkür edilecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de temizlik zamanı! 12 veda 6 imza...

Sarı-lacivertlilerin, forvete Vedat Muriç ve Suzuki, sol beke Umut Meraş, sağ beke Mert Müldür, kanada Onyekuru, stopere ise John Brooks'la ilgilendiği iddia ediliyor.

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