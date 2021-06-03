03 Haziran 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Rafael Benitez...

Ümit Özat'tan flaş teknik direktör iddiası! F.Bahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

Fenerbahçe Başkanı 'un Emre Belözoğlu ile yollarına devam etmeyeceğini açıklamasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı , flaş bir iddia ortaya atarak Rafael Benitez ile yardımcılarının İstanbul'da olduğunu söyledi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından , Emre Belözoğlu döneminin resmen sona ermesinin ardından sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü hakkında flaş bir iddiada bulundu.

Ümit Özat, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Rafael Benitez olabileceğini öne sürdü. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özat, "Benitez ve yardımcıları İstanbul'u soruyorlar, Fenerbahçe'yi soruyorlar. İhtimal çok yüksek" ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU DEVAM ETMELİYDİ

Ümit Özat, Rafael Benitez iddiası öncesinde ise Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için verilen karar hakkında yorum yaptı. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı, 'un Emre Belözoğlu kararının doğru olmadığını savundu.

Ümit Özat yaptığı paylaşımda, "Bir adamı seversiniz, sevmezsiniz ama Fenerbahçe'nin hocası olarak görevine bu sene de devam etmeliydi. Takımı en iyi o tanıyor." ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'den Emre Belözoğlu'na duygusal klip! haberin devamı

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