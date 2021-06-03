Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! Rafael Benitez...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile yollarına devam etmeyeceğini açıklamasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat, flaş bir iddia ortaya atarak Rafael Benitez ile yardımcılarının İstanbul'da olduğunu söyledi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Emre Belözoğlu döneminin resmen sona ermesinin ardından sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü hakkında flaş bir iddiada bulundu.
Ümit Özat, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Rafael Benitez olabileceğini öne sürdü. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özat, "Benitez ve yardımcıları İstanbul'u soruyorlar, Fenerbahçe'yi soruyorlar. İhtimal çok yüksek" ifadelerini kullandı.
EMRE BELÖZOĞLU DEVAM ETMELİYDİ
Ümit Özat, Rafael Benitez iddiası öncesinde ise Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için verilen karar hakkında yorum yaptı. Sarı-lacivertlilerin eski kaptanı, Ali Koç'un Emre Belözoğlu kararının doğru olmadığını savundu.
Ümit Özat yaptığı paylaşımda, "Bir adamı seversiniz, sevmezsiniz ama Fenerbahçe'nin hocası olarak görevine bu sene de devam etmeliydi. Takımı en iyi o tanıyor." ifadelerini kullandı.
Benitez ve yardımcıları İstanbul u soruyorlar FB yi soruyorlar ihtimal çok yüksek— Ümit Özat (@UmitOzatOnline) June 2, 2021
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