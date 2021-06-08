08 Haziran 2021, Salı
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İtalyan teknik adam, 2 yıllık anlaşma sağladığı Lazio'dan senelik 3.5 milyon Euro garanti ücret alacak.
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Maurizio Sarri Lazio ile anlaştı!
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük adayları arasında yer alan Maurizio Sarri Lazio ile anlaşmaya vardı. İtalyan teknik adam, 2 yıllık anlaşma sağladığı Lazio'dan senelik 3.5 milyon Euro garanti ücret alacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Bir dönem Fenerbahçe'nin de teknik direktör adayları arasında gösterilen Maurizio Sarri, Lazio ile anlaşmaya vardı.
İtalyan teknik adam, 2 yıllık anlaşma sağladığı Lazio'dan senelik 3.5 milyon Euro garanti ücret alacak.
Öte yandan sözleşmede Avrupa'daki ve ligdeki başarıya bağlı çeşitli bonuslar da yer alıyor.
Juventus'taki görevinden bir önceki sezonun sonunda ayrılan 62 yaşındaki teknik adam, ancak kontratı feshedilmediği için Torino ekibinden maaş almaya devam etmişti.
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