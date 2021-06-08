08 Haziran 2021, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Maurizio Sarri Lazio ile anlaştı!

F.Bahçe'nin gündemindeki hoca Lazio'yla anlaştı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.06.2021

'nin teknik direktörlük adayları arasında yer alan ile anlaşmaya vardı. İtalyan teknik adam, 2 yıllık anlaşma sağladığı Lazio'dan senelik 3.5 milyon Euro garanti ücret alacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri ()

Bir dönem 'nin de teknik direktör adayları arasında gösterilen , ile anlaşmaya vardı.

İtalyan teknik adam, 2 yıllık anlaşma sağladığı Lazio'dan senelik 3.5 milyon Euro garanti ücret alacak.

Öte yandan sözleşmede 'daki ve ligdeki başarıya bağlı çeşitli bonuslar da yer alıyor.

'taki görevinden bir önceki sezonun sonunda ayrılan 62 yaşındaki teknik adam, ancak kontratı feshedilmediği için ekibinden maaş almaya devam etmişti.

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