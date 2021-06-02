02 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de seçim tarihi değişti!

F.Bahçe'de seçim tarihi değişti!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 Giriş Tarihi: 02.06.2021

Olağan seçimli genel kurula gidecek 'de 12-13 Haziran'da yapılması planlanan tarihi değişti. Kongre, 25-26 Haziran'da gerçekleştirilecek. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

'de 12-13 Haziran'da yapılması planlanan olağan seçimli genel kurulun, "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge kapsamında 25-26 Haziran tarihlerine ertelendiği açıklandı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

17.05.2021 Tarih ve 2021/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilki 05 – 06 Haziran 2021, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikincisi 12 – 13 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın; 01 Haziran 2021 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge kapsamındaki yasaklar nedeniyle anılan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır.

Dolayısıyla Tüzüğümüzün 21(4) maddesi uyarınca işbu toplantının geri bırakılmasına; bahsi geçen genelge ve yine Tüzüğümüzün 21(5) Maddesi hükmüne uygun olarak Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 18 – 19 Haziran 2021 tarihlerinde, Saat 10:30'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi, Kadıköy, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 25 – 26 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte, yine aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

Tüzüğümüzün 25/2 Maddesi gereğince, Genel Kurul Giriş Kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz.

Flaş iddia! Formalar internete sızdı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Flaş iddia! Trabzon'a haber yolladı Flaş iddia! Trabzon'a haber yolladı
Heyecanlandıran paylaşım! İstanbul... Heyecanlandıran paylaşım! İstanbul...
Derbide golünü atmıştı! Genç isme övgü... Derbide golünü atmıştı! Genç isme övgü...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör