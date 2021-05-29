29 Mayıs 2021, Cumartesi
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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Zorya’nın Allahyar planı
Son dakika spor haberleri: Kiralık gittiği Zorya Luhansk'ta 6 gol+3 asistlik performansıyla sezonun oyuncusu seçilen Allahyar Sayyadmanesh'e teklifler olduğu bildirildi. (FB spor haberi)
Ukrayna ekibi, aralık ayına kadar sözleşmesi olan İranlı forvetten para kazanmayı planlıyor. Yüksek rakamlı bir teklif gelirse, Allahyar'ın 3.5 milyon euro'luk opsiyonu kullanılarak Fenerbahçe'den bonservisinin alınıp satılacağı ifade edildi.
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