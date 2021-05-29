29 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Zorya’nın Allahyar planı

Zorya’nın Allahyar planı ortaya çıktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Son dakika spor haberleri: Kiralık gittiği Zorya Luhansk'ta 6 gol+3 asistlik performansıyla sezonun oyuncusu seçilen 'e teklifler olduğu bildirildi. ( haberi)

Ukrayna ekibi, aralık ayına kadar sözleşmesi olan İranlı forvetten para kazanmayı planlıyor. Yüksek rakamlı bir teklif gelirse, Allahyar'ın 3.5 milyon euro'luk opsiyonu kullanılarak Fenerbahçe'den bonservisinin alınıp satılacağı ifade edildi.

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