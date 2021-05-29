29 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İngiltere'de gündem Ozan Tufan

İngiltere'de gündem Ozan Tufan
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Son dakika transfer haberleri: Nokta atışı 4-5 transfer hedefleyen Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile Attila Szalai'nin satışı gündemdeki yerini koruyor... Özellikle Ozan Tufan konusunda İngiliz kulüplerinin ciddi olduğu gelen haberler arasında. (FB spor haberi)

Norwich City'nin resmi teklifinin yönetimin masasında olduğu belirtiliyor. Fotomaç'ın haberine göre; 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu sezon satışı düşünülmüyor ancak rakamın 20 milyon euro'nun üzerine çıkması halinde 'de oynama hayali olan Ozan'a izin verileceği konuşuluyor. Ozan Tufan'ın geleceğinin ile 'de sergileyeceği performansın ardından netlik kazanması bekleniyor.

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