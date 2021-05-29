Son dakika transfer haberleri: Nokta atışı 4-5 transfer hedefleyen Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile Attila Szalai'nin satışı gündemdeki yerini koruyor... Özellikle Ozan Tufan konusunda İngiliz kulüplerinin ciddi olduğu gelen haberler arasında. (FB spor haberi)

Norwich City'nin resmi teklifinin yönetimin masasında olduğu belirtiliyor. Fotomaç'ın haberine göre; 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu sezon satışı düşünülmüyor ancak rakamın 20 milyon euro'nun üzerine çıkması halinde Premier Lig'de oynama hayali olan Ozan'a izin verileceği konuşuluyor. Ozan Tufan'ın geleceğinin A Milli Takım ile EURO 2020'de sergileyeceği performansın ardından netlik kazanması bekleniyor.

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