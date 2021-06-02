02 Haziran 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe için flaş iddia! Yeni sezon formaları internete sızdı

Flaş iddia! Formalar internete sızdı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.06.2021

Fenerbahçe Başkanı , basın toplantısı düzenleyerek yeni sezon forma tasarımı için 'yla anlaştıklarını ve formaya yıldız koymayacaklarını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon forması olduğu iddia edilen bir görüntü sosyal medyaya sızdı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Başkanı , düzenlediği basın toplantısında birçok önemli konuya değinirken, yeni sezon formalarıyla ilgili de açıklamada bulunmuştu. Yeni sezon formaları için firması ile anlaştıklarını belirten Başkan Koç, yeni formaların yıldızsız olacağını duyurmuştu.

Sarı-lacivertlilerin merakla beklenen yeni sezon forması internete sızdı.

İşte esvaphane.com adlı internet sitesinin iddiasına göre Fenerbahçe'nin yeni sezon forması:

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