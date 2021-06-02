Fenerbahçe için flaş iddia! Yeni sezon formaları internete sızdı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısı düzenleyerek yeni sezon forma tasarımı için Puma'yla anlaştıklarını ve formaya yıldız koymayacaklarını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon forması olduğu iddia edilen bir görüntü sosyal medyaya sızdı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında birçok önemli konuya değinirken, yeni sezon formalarıyla ilgili de açıklamada bulunmuştu. Yeni sezon formaları için Puma firması ile anlaştıklarını belirten Başkan Koç, yeni formaların yıldızsız olacağını duyurmuştu.

Sarı-lacivertlilerin merakla beklenen yeni sezon forması internete sızdı.

İşte esvaphane.com adlı internet sitesinin iddiasına göre Fenerbahçe'nin yeni sezon forması:

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