Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin David Luiz transferinde Alex devreye girdi!
Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonunda en büyük sorunu stoper bölgesi olarak öne çıkan Fenerbahçe'de gündeme flaş bir isim geldi. Sarı-lacivertliler Arsenal ile sözleşmesi biten David Luiz için harekete geçti. Bu transferde ise Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza'nın devreye gireceği öğrenildi. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe kanayan yarası stoper bölgesi için bomba bir isimle görüşme halinde… Sarı-Lacivertliler, Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan David Luiz ile ilgileniyor. Sarı-Lacivertliler bu transfer için vatandaşı Alex de Souza'yı görevlendirdi. Efsane Sambacı, Luiz'i Kadıköy'e getirmek için mesai harcayacak.
FENERBAHÇE BİR HAYLİ KARARLI
Takvim'in haberine göre geçen sezon stoper bölgesinde sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe sorunu çözmekte kararlı… Tisserand, Lemos ve Serdar Aziz gibi isimlerden beklenen verimi bir türlü alamayan F.Bahçe David Luiz'i kadrosunda istiyor.
DAVİD LUIZ BÜYÜK TECRÜBE
56 kez Brezilya Milli Takımı forması giyen David Luiz, 2019 yılından beri Arsenal'de forma giyiyor. Benfica, Chelsea ve Paris Saint Germain gibi takımların formasını giyen David Luiz tecrübesiyle F.Bahçe'ye güç katacak.
49.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU
David Luiz, Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'le de Arsenal'de takım arkadaşıydı… 34 yaşındaki tecrübeli stoper 2014 yılında Chelsea'den Paris Saint Germain'e 49.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
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