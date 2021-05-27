Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi ortaya çıktı! Ne Biglia ne Ndao...
Fenerbahçe yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri takviye etmek istiyor. Fatih Karagümrük forması giyen Biglia ve Ndao'nun adı sarı lacivertlilerle çokca anılıyordu. Kanarya'nın asıl transfer hedefinin bu iki oyuncu olmadığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitirerek taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, şampiyonluk hasretine 2021-2022 sezonunda nokta koymak için kolları sıvadı.
Sezonun tamamlanmasının ardından Karagümrük'ün iki yıldızı Lucas Biglia ve Ndao'yu istediği iddia edilen Fenerbahçe'nin peşinde olduğu isim ortaya çıktı.
Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Karagümrük'e imza atan ve kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettiren Fabio Borini için resmi teklif yaptığı öğrenildi.
Başkan Ali Koç'un 30 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bizzat görüştüğü belirtildi.
2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Karagümrük'ten önce Hellas Verona, Milan, Sunderland, Liverpool, Roma, Swensea ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Borini'nin İstanbul ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
2020-21 sezonunda Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 9 gol, 2 asistlik performans sergileyen kanat oyuncusu, görev verilmesi halinde en uçta da oynayabiliyor.
1 yıllık daha sözleşmesi olan 1.80 boyundaki futbolcu, 1 kez İtalya Milli Takımı'nda da yer aldı. (Fotomaç)
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