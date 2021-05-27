27 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi ortaya çıktı! Ne Biglia ne Ndao...

Fenerbahçe yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri takviye etmek istiyor. Fatih Karagümrük forması giyen Biglia ve Ndao'nun adı sarı lacivertlilerle çokca anılıyordu. Kanarya'nın asıl transfer hedefinin bu iki oyuncu olmadığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi ortaya çıktı! Ne Biglia ne Ndao...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

'de sezonu 3. sırada bitirerek taraftarına hayal kırıklığı yaşatan , şampiyonluk hasretine 2021-2022 sezonunda nokta koymak için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi ortaya çıktı! Ne Biglia ne Ndao...

Sezonun tamamlanmasının ardından Karagümrük'ün iki yıldızı ve Ndao'yu istediği iddia edilen 'nin peşinde olduğu isim ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi ortaya çıktı! Ne Biglia ne Ndao...

Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Karagümrük'e imza atan ve kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettiren için resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi ortaya çıktı! Ne Biglia ne Ndao...

Başkan 'un 30 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda Karagümrük Başkanı ile bizzat görüştüğü belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi ortaya çıktı! Ne Biglia ne Ndao...

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Karagümrük'ten önce , , , , , ve gibi devlerin formasını giyen Borini'nin ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi ortaya çıktı! Ne Biglia ne Ndao...

2020-21 sezonunda 'de forma giydiği 20 maçta 9 gol, 2 asistlik performans sergileyen kanat oyuncusu, görev verilmesi halinde en uçta da oynayabiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transferdeki asıl hedefi ortaya çıktı! Ne Biglia ne Ndao...

1 yıllık daha sözleşmesi olan 1.80 boyundaki futbolcu, 1 kez İtalya Milli Takımı'nda da yer aldı. (Fotomaç)

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