27 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı...

Yeni sezon transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, dev bir ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Stoper bölgesine Attila Szalai'nin yanına kaliteli bir oyuncu transfer etmek isteyen sarı lacivertliler, Mesut Özil'in eski takım arkadaşını gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen transfer için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı...

Takımın iskeletini koruyacak olan sarı-lacivertliler, eksik bölgelere nokta atışı takviye yapmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı...

Bir yandan teknik direktör konusunda karar aşamasında olan yönetim, diğer yandan transfer operasyonunu sürdürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı...

'nin yanına bir stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, yıldız bir ismi gündemine aldı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı...

MUSTAFI BOMBASI!
Türkiye'nin haberine göre, gazetesi , sarı lacivertli takımın, ile sözleşmesi sona eren Arnavut asıllı Alman stoper ile ilgilendiğini yazdı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı...

, , ve formaları giyen Mustafi, devre arasında 'ye transfer olmuş takımının küme düşmesini engelleyememişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı...

MESUT ÖZİL'İN ESKİ TAKIM ARKADAŞI!
'nin yıldızı 'in 'den eski takım arkadaşı olan Mustafi, İngiliz ekibinde geçtiğimiz sezon 9 maçta forma giydi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı...

'nda şampiyonluğa ulaşan 'nın kadrosunda da yer alan Mustafi, turnuvanın ardından 8 milyon euro'ya 'dan 'ya transfer olmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı...

La Liga'daki iki sezonun ardından 41 milyon euro karşılığında 'e transfer olan Mustafi, ilk iki sezon düzenli şekilde oynasa da son bir buçuk sezonda İngiliz ekibinde kulübede kalınca devre arasında zor durumdaki 'ye geçmişti.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den dev hamle! Mesut Özil'in eski takım arkadaşı...

'in başrolünü oynadığı 'nda şampiyon olan 'nın kadrosunda yer alan Mustafi için kulüpler bugüne kadar yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Sağ ayaklı stoper olan oyuncu, sağ bekte de görev yapabiliyor.

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