31 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız oyuncunun transferinde kötü haber! Jose Mourinho...

Fenerbahçe, gelecek sezon öncesinde savunma bölgesine takviyeler yapmak istiyor. Kadroda bulunan Serdar Aziz, Lemos ve Tisserand'ı yeterli bulmayan Kanarya, Bayern Münih'ten ayrılan dünya yıldızının peşine düştü. Sarı lacivertlilere bu transferde bir de kötü haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız oyuncunun transferinde kötü haber! Jose Mourinho...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

'e yaptığı ses getiren transferlerle 'şampiyonluk' parolasıyla giren , sezonu üçüncü sırada tamamlamıştı. Sarı-lacivertli kulüp yine transferde büyük oynuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız oyuncunun transferinde kötü haber! Jose Mourinho...

ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Başkanı geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında 'da yapılacak başkanlık seçimi için aday olduğunu ilan etmişti. Şu ana kadar rakip çıkmazken, Başkan Koç'un seçime tek aday girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız oyuncunun transferinde kötü haber! Jose Mourinho...

YABANCI HOCA BULUNAMAZSA GÖREVE DEVAM EDECEK

Başkan , sezona sportif direktör olarak başlayan ve 'la yolların ayrılmasının ardından ligde 10 maçlık sürede takımı yarışın içinde tutan ile ilgili kararını verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız oyuncunun transferinde kötü haber! Jose Mourinho...

Yabancı teknik adamlarla yapılan görüşmelerden şu ana kadar somut sonuç alınamadı. 41 yaşındaki teknik adamın yabancı hoca bulunamadığı takdirde takımı yönetmesi bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız oyuncunun transferinde kötü haber! Jose Mourinho...

JEROME BOATENG HAREKATI

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen 'de gündeme 'ten ayrılan gelmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız oyuncunun transferinde kötü haber! Jose Mourinho...

BONSERVİSİ ELİNDE

Şu anda bonservisi elinde olan ve kulüp arayışındaki 32 yaşındaki defans oyuncusu için 'in devrede olduğu öğrenildi. ile Mesut Özil'in 'ndan samimi dostluğu bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız oyuncunun transferinde kötü haber! Jose Mourinho...

TESİSLERİ GEZMİŞTİ

Gana asıllı Alman futbolcunun 'ye transferi için sıcak baktığı iddia edildi. Skorer, dünya yıldızının daha önce İstanbul'a gelerek Fenerbahçe tesislerini gezdiğini ilk kez duyurmuştu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız oyuncunun transferinde kötü haber! Jose Mourinho...

MOURINHO İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan haberde Jarome için 'nun devrede olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız oyuncunun transferinde kötü haber! Jose Mourinho...

Haberde Roma'nın için yakın takipte olduğu yazıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye yıldız oyuncunun transferinde kötü haber! Jose Mourinho...

Ayrıca 'nun Mancheste United'dayken de Alamn futbolcuyu kadrosuna katmak istediğine vurgu yapıldı.

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