BONSERVİSİ ELİNDE

Şu anda bonservisi elinde olan ve kulüp arayışındaki 32 yaşındaki defans oyuncusu için Mesut Özil'in devrede olduğu öğrenildi. Boateng ile Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan samimi dostluğu bulunuyor.