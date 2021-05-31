Akşam'ın haberine göre; Bu gelişmeler devreye giren Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, "Gel bizde oyna. Takımın senin gibi bir ağabeye ihtiyacı var. Gökhan İnler'le birlikte yeni sezonda takıma ağabeylik yaparsınız" diyerek Gönül'e teklifte bulundu.