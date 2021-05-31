31 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Gökhan Gönül Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı...

Sezon başında Beşiktaş'tan eski takımı Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül'ün sözleşmesi sona erdi. Sarı lacivertlilerin 36 yaşındaki futbolcu ile mukavele yenilememesi üzerine milli oyuncu, takımdan ayrılacak. Yıldız futbolcunun ise yeni durağı belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Gökhan Gönül Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

'de sezonu 82 puanla 3. sırada tamamlayan 'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Gökhan Gönül Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı...

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen sarı-lacivertliler planlamalarını buna göre yaparken, transfer girişimlerini de sıklaştırdı.

Son dakika spor haberi: Gökhan Gönül Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı...

Kadroya katılacak isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yolları ayırmaya hazırlanan 'de tecrübeli futbolcu ile de yolların ayrılması gündemde.

Son dakika spor haberi: Gökhan Gönül Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı...

ile 1+1 yıllık sözleşmesi olan 'ün opsiyonunu sarı-lacivertliler, kullanmak niyetinde değil.

Son dakika spor haberi: Gökhan Gönül Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı...

Bu durum kendisine iletilen da futbolu bırakmak niyetinde olmadığını söyledi.

Son dakika spor haberi: Gökhan Gönül Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı...

Akşam'ın haberine göre; Bu gelişmeler devreye giren Süper Lig'in yeni ekibi , "Gel bizde oyna. Takımın senin gibi bir ağabeye ihtiyacı var. 'le birlikte yeni sezonda takıma ağabeylik yaparsınız" diyerek Gönül'e teklifte bulundu.

Son dakika spor haberi: Gökhan Gönül Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı...

İkna edilen 'ın önümüzdeki günlerde 'a imza atması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Gökhan Gönül Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı...

2 GOL 2 ASİSTLİK PERFORMANS
36 yaşındaki tecrübeli sağ bek bu sezon forması altında 22 karşılaşmada bin 816 dakika saha kaldı.

Son dakika spor haberi: Gökhan Gönül Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı...

Bu dönem içinde yıldız oyuncu toplamda 2 gol, 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.

Son dakika spor haberi: Gökhan Gönül Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı...

kariyerinde , ve Gençlerbirliği forması giydi.

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