Son dakika spor haberi: Gökhan Gönül Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Sezon başında Beşiktaş'tan eski takımı Fenerbahçe'ye dönen Gökhan Gönül'ün sözleşmesi sona erdi. Sarı lacivertlilerin 36 yaşındaki futbolcu ile mukavele yenilememesi üzerine milli oyuncu, takımdan ayrılacak. Yıldız futbolcunun ise yeni durağı belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 82 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk isteyen sarı-lacivertliler planlamalarını buna göre yaparken, transfer girişimlerini de sıklaştırdı.
Kadroya katılacak isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül ile de yolların ayrılması gündemde.
Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşmesi olan Gökhan Gönül'ün opsiyonunu sarı-lacivertliler, kullanmak niyetinde değil.
Bu durum kendisine iletilen Gökhan da futbolu bırakmak niyetinde olmadığını söyledi.
Akşam'ın haberine göre; Bu gelişmeler devreye giren Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, "Gel bizde oyna. Takımın senin gibi bir ağabeye ihtiyacı var. Gökhan İnler'le birlikte yeni sezonda takıma ağabeylik yaparsınız" diyerek Gönül'e teklifte bulundu.
İkna edilen Gökhan'ın önümüzdeki günlerde Adana Demirspor'a imza atması bekleniyor.
2 GOL 2 ASİSTLİK PERFORMANS
36 yaşındaki tecrübeli sağ bek bu sezon Fenerbahçe forması altında 22 karşılaşmada bin 816 dakika saha kaldı.
Bu dönem içinde yıldız oyuncu toplamda 2 gol, 2 asist yaparak takımına katkı sağladı.
Gökhan Gönül kariyerinde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği forması giydi.
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