31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi transferinde rakip çıktı! Mönchengladbach ve Eintracht Frankfurt...
Fenerbahçe gelecek sezona yeni bir golcüyle başlamak istiyor. Sarı lacivertliler adına bu sezon şampiyonluğun kaçmasında en önemli sebeplerden birisi forvet bölgesi oldu. Kadrodaki santrforlardan beklediğini alamayan Kanarya, Lazio'ya rekor bonservis bedeliyle gönderdiği Vedat Muriqi'i geri getirmek istiyor. Fenerbahçe'ye bu transferde ise Almanya'dan 2 rakip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Kanarya'nın forvete geri getirmek istediği Vedat Muriç'e Almanya'dan da ilgi olduğu bildirildi. İtalyan basınında yer alan haberde, golcü oyuncu için Fenerbahçe'nin yanı sıra Mönchengladbach ve Eintracht Frankfurt'un Lazio'ya teklif vermeyi planladığı ifade edildi. Lazio'nun Vedat'ı bonservisi ile yollamak istediği ancak 3 takımın kiralama formülünü düşündüğü de vurgulandı. 18 SEZON başında Fenerbahçe'den Lazio'ya 18 milyon euroya transfer olan Muriç, çıktığı 34 maçta 2 gol 1 asist kaydederek beklentileri karşılayamadı.
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