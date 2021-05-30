Son dakika spor haberi: İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe sol bek için Real Madrid forması giyen Marcelo ile ilgileniyor

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler özellikle forvet ve savunma bölgesine takviyeler yapmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan transfer edilen Novak'ın performansından memnun olmayan Kanarya'nın adı, bir süredir Real Madrid ile sözleşemesi bitecek olan Marcelo ile geçiyordu. İspanyol basını da bu transferi yazdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Real Madrid'de bir devir sona eriyor. Tam 14 yıldır Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü Brezilyalı sol bek Marcelo'nun sözleşmesi 2022 Haziran ayında bitse de Madrid, Marcelo'yu gözden çıkardı. Eflatun Beyazlılar, Marcelo için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Real Madrid'in dünyaca ünlü sol bek oyuncusu Süper Lig yolunda. Eflatun Beyazlılar ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Brezilyalı yıldız için İspanya'dan gündeme bomba gibi düşecek bir son dakika haberi okuyuculara servis edildi.

DÜNYA YILDIZI SOL BEK Mundo Deportivo'nun haberine göre Fenerbahçe, Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Marcelo'yu kadrosuna katmak istiyor.