30 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe sol bek için Real Madrid forması giyen Marcelo ile ilgileniyor

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler özellikle forvet ve savunma bölgesine takviyeler yapmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan transfer edilen Novak'ın performansından memnun olmayan Kanarya'nın adı, bir süredir Real Madrid ile sözleşemesi bitecek olan Marcelo ile geçiyordu. İspanyol basını da bu transferi yazdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe sol bek için Real Madrid forması giyen Marcelo ile ilgileniyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

'de bir devir sona eriyor. Tam 14 yıldır Real forması giyen dünyaca ünlü Brezilyalı sol bek 'nun sözleşmesi 2022 Haziran ayında bitse de Madrid, Marcelo'yu gözden çıkardı. Eflatun Beyazlılar, Marcelo için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Son dakika spor haberi: İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe sol bek için Real Madrid forması giyen Marcelo ile ilgileniyor

'in dünyaca ünlü sol bek oyuncusu yolunda. Eflatun Beyazlılar ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Brezilyalı yıldız için 'dan gündeme bomba gibi düşecek bir son dakika haberi okuyuculara servis edildi.

Son dakika spor haberi: İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe sol bek için Real Madrid forması giyen Marcelo ile ilgileniyor

DÜNYA YILDIZI SOL BEK

Mundo Deportivo'nun haberine göre , 'den ayrılması gündemde olan 'yu kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika spor haberi: İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe sol bek için Real Madrid forması giyen Marcelo ile ilgileniyor

14 YILINI MADRİD'DE GEÇİRDİ

'le 14 yıl boyunca başarıdan başarıya koşan , 'un yerine 'den transfer edilmiş ve efsane Brezilyalı yıldızın yerini fazlasıyla doldurmuştu. Adını Real 'in efsane isimleri arasında yazdıran Marcelo, Eflatun Beyazlılarla 5 lig şampiyonluğu, 4 şampiyonluğu, 2 ve 4 kez de Süper Kupas'nı müzesine götürdü. Marcelo ayrıca 4 kez 'nı kazanan kadroda yer aldı.

Son dakika spor haberi: İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe sol bek için Real Madrid forması giyen Marcelo ile ilgileniyor

MARCELO'NUN PERFORMANSI

Haziran 2022'ye kadar 'le sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldız sol bek, geçen sezon Real formasıyla toplamda çıktığı 19 maçta 4 asist yapabildi.

Son dakika spor haberi: İspanyollar duyurdu! Fenerbahçe sol bek için Real Madrid forması giyen Marcelo ile ilgileniyor

AYRILIĞI KESİNLEŞTİ

Kadrosunda gibi bir yıldızı barındıran , dün 'ten ayrılan 'yı da renklerine bağladığını duyurmuştu. Alaba ve Mendy'nin arkasında 3. alternatif olarak kalan 'nun ayrılığı artık an meselesi.

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