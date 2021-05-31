Son dakika spor haberi: Ses getirecek forvet transferi! Liverpool'dan Fenerbahçe'ye...
Fenerbahçe için transfer döneminde ilk hedef santrfor bölgesi. Sarı lacivertliler bu kez forvet transferinde hata yapmak istemiyor. Büyük takımlarda oynamış ve performansından kuşku duyulmayacak bir golcü almak isteyen Kanarya, Liverpool'un yıldız oyuncu ve transfer döneminin gözdesi olan Divock Origi'yi istiyor. Transferi İngilizler de yazdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer taarruzu başladı.
Kadrosuna birçok takviye yapması beklenen sarı-lacivertliler, önceliği ise geçen sezon çok çektiği forvet hattına verdi.
Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin Liverpool'lu Divock Origi için devrede olduğu iddia edildi.
Sarı-lacivertlilerin, İngiliz ekibinde kulübeye hapsolan Belçikalı golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtildi.
KANATTA DA OYNUYOR
Yıldız ismin, oynayacağı bir takıma gitmek istediği vurgulanırken, Liverpool'un 10-15 milyon euro arası bir bonservis bedeli talep etmesinin beklendiği belirtildi.
Premier Lig'de bu sezon 181 dakika süre alabilen 26 yaşındaki Origi, toplamda 17 maça çıktı. 1 gol+2 asist üretti.
29 kez Belçika Milli Takımı'nda yer alıp 3 gol atan Origi, kanatta da oynuyor.
Liverpool'un yanı sıra Lille ve Wolfsburg formaları da giyen Origi, 282 maçta 58 kez fileleri havalandırdı, 22 de asist gerçekleştirdi. (Fotomaç)
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