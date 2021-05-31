31 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Ses getirecek forvet transferi! Liverpool'dan Fenerbahçe'ye...

Fenerbahçe için transfer döneminde ilk hedef santrfor bölgesi. Sarı lacivertliler bu kez forvet transferinde hata yapmak istemiyor. Büyük takımlarda oynamış ve performansından kuşku duyulmayacak bir golcü almak isteyen Kanarya, Liverpool'un yıldız oyuncu ve transfer döneminin gözdesi olan Divock Origi'yi istiyor. Transferi İngilizler de yazdı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Ses getirecek forvet transferi! Liverpool'dan Fenerbahçe'ye...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

Gelecek sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen 'de transfer taarruzu başladı.

Son dakika spor haberi: Ses getirecek forvet transferi! Liverpool'dan Fenerbahçe'ye...

Kadrosuna birçok takviye yapması beklenen sarı-lacivertliler, önceliği ise geçen sezon çok çektiği forvet hattına verdi.

Son dakika spor haberi: Ses getirecek forvet transferi! Liverpool'dan Fenerbahçe'ye...

Golcü arayışını sürdüren 'nin 'lu için devrede olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Ses getirecek forvet transferi! Liverpool'dan Fenerbahçe'ye...

Sarı-lacivertlilerin, ekibinde kulübeye hapsolan Belçikalı golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Ses getirecek forvet transferi! Liverpool'dan Fenerbahçe'ye...

KANATTA DA OYNUYOR
Yıldız ismin, oynayacağı bir takıma gitmek istediği vurgulanırken, 'un 10-15 milyon euro arası bir bonservis bedeli talep etmesinin beklendiği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Ses getirecek forvet transferi! Liverpool'dan Fenerbahçe'ye...

'de bu sezon 181 dakika süre alabilen 26 yaşındaki Origi, toplamda 17 maça çıktı. 1 gol+2 asist üretti.

Son dakika spor haberi: Ses getirecek forvet transferi! Liverpool'dan Fenerbahçe'ye...

29 kez 'nda yer alıp 3 gol atan Origi, kanatta da oynuyor.

Son dakika spor haberi: Ses getirecek forvet transferi! Liverpool'dan Fenerbahçe'ye...

'un yanı sıra ve formaları da giyen Origi, 282 maçta 58 kez fileleri havalandırdı, 22 de asist gerçekleştirdi. (Fotomaç)

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