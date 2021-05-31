31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Muhammed Kaya'ya imzayı attırdı
Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, takıma takviye yaptı. Sarı-lacivertliler pasör Muhammed Kaya'yı kadrosuna kattığını açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Muhammed Kaya'ya sarı lacivertli ailemize hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." denildi.
Voleybola Arkas Spor altyapısında başlayan ve daha sonra A takıma yükselen 1995 doğumlu oyuncu, geçen sezonun başında Bursa Büyükşehir Belediyespor'da görev alırken sezonu Altekma'da tamamladı.
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