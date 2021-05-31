Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Muhammed Kaya'ya imzayı attırdı

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. kapatan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurup gerek ligde gerekse Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor. Geçen yıl forvet hattından yeteri kadar katkı alamayan sarı-lacivertliler, bu bölge için harekete geçti. Kanarya, İngiltere Premier Lig ekibiyle sözleşmesi biten yıldız ismi transfer listesine aldı. İşte o oyuncu ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)