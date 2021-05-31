31 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Muhammed Kaya'ya imzayı attırdı

F.Bahçe transferde imzayı attırdı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

, takıma takviye yaptı. Sarı-lacivertliler pasör 'yı kadrosuna kattığını açıkladı. | Son dakika haberleri (FB spor haberi)

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "'ya sarı lacivertli ailemize hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." denildi.

Voleybola altyapısında başlayan ve daha sonra A takıma yükselen 1995 doğumlu oyuncu, geçen sezonun başında 'da görev alırken sezonu Altekma'da tamamladı.

F.Bahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Bonservissiz... haberin devamı

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