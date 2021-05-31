31 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe transfer gündemi! Welbeck, Borini, Marcelo... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezonu istenilen konumda bitiremeyen ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Forvet, orta saha, kanat ve stoper bölgesine takviye yapacak Kanarya, Welbeck, Borini, Marcelo gibi isimler Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe transfer gündemi! Welbeck, Borini, Marcelo... | FB haberleri
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 Giriş Tarihi: 31.05.2021

Sezonu 3. sırada tamamlayan 'de 'nun geleceği merak konusu olmaya devam ederken, transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe transfer gündemi! Welbeck, Borini, Marcelo... | FB haberleri

LUCAS BIGLIA

Orta sahaya lider bir futbolcu arayan , Fatih Karagümrük'ün yıldızı 'yı kadrosuna katmak istiyor. Fatih Karagümrük, Biglia için 2.2 milyon euro bonservis talep etti. İtalyan gazeteci , pürüzlerin giderilmesinin ardından Biglia'nın Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağını aktardı. 35 yaşındaki oyuncunun yılda 1 milyon euro alacağı belirtiliyor. Karagümrük'e bu transfere karşılık bir miktar para ile Thiam ya da başka bir oyuncunun verileceği ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe transfer gündemi! Welbeck, Borini, Marcelo... | FB haberleri

FABIO BORINI

'nin Fatih Karagümrük'le para+takas karşılığında prensip anlaşmasına vardığı ve Fabio Borini'nin kısa süre içinde resmi imzaları atması bekleniyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe transfer gündemi! Welbeck, Borini, Marcelo... | FB haberleri

EDIN VISCA

'de bekleneni veremeyen 'in yıldızı , devlerin radarında yer alıyor. , transferinde olduğu gibi bu transferde de rakipsiz değil. , oyuncu ve kulübüyle olan iyi ilişkilerini kullanarak Boşnak yıldızı takıma katmaya çalışacak.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe transfer gündemi! Welbeck, Borini, Marcelo... | FB haberleri

ENİS DESTAN

Avrupa kulüplerinin gözdesi Enis Destan, devleri tarafından da yakından takip ediliyor. yönetimi ile Altınordu arasında görüşmeler sürüyor. Enis Destan ve Burak İnce için toplam 6 milyon Euro isteyen Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Bu oyuncuların kendilerini geliştirmesini istiyorum. Oynama fırsatı bulamadan kaybolsunlar istemem. Oynatacaksanız satmaya hazırız" ifadesini kullandı.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe transfer gündemi! Welbeck, Borini, Marcelo... | FB haberleri

BURAK İNCE

Altınordu'nun yetenekli gençlerinden biri olan Burak İnce, 'nin radarına girdi. Galatasaray'ın da istediği genç futbolcu ve kulübüyle görüşmeler sürüyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe transfer gündemi! Welbeck, Borini, Marcelo... | FB haberleri

VEDAT MURIQI

Sarı lacivertliler kadrosuna kaliteli santrforlar katarak geçen sezon yaşanan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. eski golcüsünü gündemine aldı ancak İtalyan ekibinde yeni teknik direktörün belli olmaması ve sportif direktör Igli Tare'nin Kosovalı golcüyü takımda tutmak istemesi transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe transfer gündemi! Welbeck, Borini, Marcelo... | FB haberleri

DANNY WELBECK

Brighton'la sözleşmesi sona eren ve bonservis bedeli bulunmayan Danny Welbeck'i gündemine aldı. 30 Haziran tarihi itibarıyla bonservisini eline alacak olması, bu transferdeki en çekici faktör olarak ön plana çıkıyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe transfer gündemi! Welbeck, Borini, Marcelo... | FB haberleri

JAROME BOATENG

Daha önce de 'nin gündemine gelen tecrübeli savunmacı Jarome Boateng, Bayern Münih ile olan 10 yıllık kariyerine son verdi. Yıldız , şu anda bonservisini elinde bulunduruyor. Stopere deneyimli bir savunmacı arayan Fenerbahçe'nin, Boateng'e olan ilgisi arttı.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe transfer gündemi! Welbeck, Borini, Marcelo... | FB haberleri

ORIGI

Golcü arayışını sürdüren 'nin Liverpool'lu Divock Origi için devrede olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz ekibinde kulübeye hapsolan Belçikalı golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe transfer gündemi! Welbeck, Borini, Marcelo... | FB haberleri

DAVIDE SANTON

Bir dönem Beşiktaş'ın yakın takibine giren Davide Santon, 'nin bek alternatifleri arasında bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe transfer gündemi! Welbeck, Borini, Marcelo... | FB haberleri

ARNAUTOVIC

Sarı-Lacivertliler, Çin kulübü Shanghai Port formasını giyen Marko 'i gündemine aldı. Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisinin ile temasa geçtiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe transfer gündemi! Welbeck, Borini, Marcelo... | FB haberleri

MEHDI BENATIA

İtalyan gazeteci 'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Ünlü gazeteci, ve Galatasaray'ın Al Duhail'den ayrılmaya hazırlanan Medhi Benatia için devrede olduğunu duyurdu.

Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe transfer gündemi! Welbeck, Borini, Marcelo... | FB haberleri

MARCELO

2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Marcelo, Alaba'nın gelişi ve Zidane'ın ayrılışıyla transfer döneminin en çok istenen isimleri arasında yer alıyor. Ayrılmasına yüksek olasılık verilen Marcelo'nun güçlü taliplerinden biri de Fenerbahçe oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Mesut'un formaları 5 dakikada tükendi! Mesut'un formaları 5 dakikada tükendi!
İşte Kanarya'nın '2021 model' defans hattı! Szalai'nin yanında dev isim İşte Kanarya'nın '2021 model' defans hattı! Szalai'nin yanında dev isim
F.Bahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Bonservissiz... F.Bahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Bonservissiz...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör