Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe transfer gündemi! Welbeck, Borini, Marcelo... | FB haberleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sezonu istenilen konumda bitiremeyen ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Forvet, orta saha, kanat ve stoper bölgesine takviye yapacak Kanarya, Welbeck, Borini, Marcelo gibi isimler Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimler hakkında detaylar...
Sezonu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun geleceği merak konusu olmaya devam ederken, transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.
LUCAS BIGLIA
Orta sahaya lider bir futbolcu arayan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün yıldızı Lucas Biglia'yı kadrosuna katmak istiyor. Fatih Karagümrük, Biglia için 2.2 milyon euro bonservis talep etti. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, pürüzlerin giderilmesinin ardından Biglia'nın Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağını aktardı. 35 yaşındaki oyuncunun yılda 1 milyon euro alacağı belirtiliyor. Karagümrük'e bu transfere karşılık bir miktar para ile Thiam ya da başka bir oyuncunun verileceği ifade edildi.
FABIO BORINI
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'le para+takas karşılığında prensip anlaşmasına vardığı Lucas Biglia ve Fabio Borini'nin kısa süre içinde resmi imzaları atması bekleniyor.
EDIN VISCA
Süper Lig'de bekleneni veremeyen Başakşehir'in yıldızı Edin Visca, devlerin radarında yer alıyor. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferinde olduğu gibi bu transferde de rakipsiz değil. Emre Belözoğlu, oyuncu ve kulübüyle olan iyi ilişkilerini kullanarak Boşnak yıldızı takıma katmaya çalışacak.
ENİS DESTAN
Avrupa kulüplerinin gözdesi Enis Destan, Süper Lig devleri tarafından da yakından takip ediliyor. Fenerbahçe yönetimi ile Altınordu arasında görüşmeler sürüyor. Enis Destan ve Burak İnce için toplam 6 milyon Euro isteyen Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Bu oyuncuların kendilerini geliştirmesini istiyorum. Oynama fırsatı bulamadan kaybolsunlar istemem. Oynatacaksanız satmaya hazırız" ifadesini kullandı.
BURAK İNCE
Altınordu'nun yetenekli gençlerinden biri olan Burak İnce, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Galatasaray'ın da istediği genç futbolcu ve kulübüyle görüşmeler sürüyor.
VEDAT MURIQI
Sarı lacivertliler kadrosuna kaliteli santrforlar katarak geçen sezon yaşanan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Fenerbahçe eski golcüsünü gündemine aldı ancak İtalyan ekibinde yeni teknik direktörün belli olmaması ve sportif direktör Igli Tare'nin Kosovalı golcüyü takımda tutmak istemesi transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor.
DANNY WELBECK
Brighton'la sözleşmesi sona eren ve bonservis bedeli bulunmayan Danny Welbeck'i gündemine aldı. 30 Haziran tarihi itibarıyla bonservisini eline alacak olması, bu transferdeki en çekici faktör olarak ön plana çıkıyor.
JAROME BOATENG
Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen tecrübeli savunmacı Jarome Boateng, Bayern Münih ile olan 10 yıllık kariyerine son verdi. Yıldız stoper, şu anda bonservisini elinde bulunduruyor. Stopere deneyimli bir savunmacı arayan Fenerbahçe'nin, Boateng'e olan ilgisi arttı.
ORIGI
Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'nin Liverpool'lu Divock Origi için devrede olduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, İngiliz ekibinde kulübeye hapsolan Belçikalı golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı belirtildi.
DAVIDE SANTON
Bir dönem Beşiktaş'ın yakın takibine giren Davide Santon, Fenerbahçe'nin bek alternatifleri arasında bulunuyor.
ARNAUTOVIC
Sarı-Lacivertliler, Çin kulübü Shanghai Port formasını giyen Marko Arnautovic'i gündemine aldı. Avusturyalı forvetin menajerliğini yapan abisinin Fenerbahçe ile temasa geçtiği öğrenildi.
MEHDI BENATIA
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Ünlü gazeteci, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Al Duhail'den ayrılmaya hazırlanan Medhi Benatia için devrede olduğunu duyurdu.
MARCELO
2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Marcelo, Alaba'nın gelişi ve Zidane'ın ayrılışıyla transfer döneminin en çok istenen isimleri arasında yer alıyor. Ayrılmasına yüksek olasılık verilen Marcelo'nun güçlü taliplerinden biri de Fenerbahçe oldu.
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