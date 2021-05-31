31 Mayıs 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Bonservissiz gelecek

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. kapatan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurup gerek ligde gerekse Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor. Geçen yıl forvet hattından yeteri kadar katkı alamayan sarı-lacivertliler, bu bölge için harekete geçti. Kanarya, İngiltere Premier Lig ekibiyle sözleşmesi biten yıldız ismi transfer listesine aldı. İşte o oyuncu ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Bonservissiz gelecek
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

Sezona büyük umutlarla başlayan , forvet hattına 3 transfer birden yaparak Samatta, Valencia ve Papiss Cisse'yi kadrosuna katmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Bonservissiz gelecek

3 forvetten ligde toplam 22 gollük katkı alan sarı-lacivertli takım, genel olarak performanslarından ise memnun kalmadı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Bonservissiz gelecek

Yeni sezon öncesinde bu bölge için transfer girişimlerine başlayan Kanarya, Premier Lig ekibiyle sözleşmesi bitecek yıldız ismi gündemine aldı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Bonservissiz gelecek

F.BAHÇE'DEN WELBECK HAMLESİ!

Brighton'la sözleşmesi sona eren ve bonservis bedeli bulunmayan Danny Welbeck'i gündemine aldı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Bonservissiz gelecek

Fanatik'in haberine göre; Hücum hattında hem sağ ve sol kanat hem de forvet bölgesinde oynayabilme özelliği bulunan 1.85'lik yıldızın, 30 Haziran tarihi itibarıyla bonservisini eline alacak olması, bu transferdeki en çekici faktör olarak ön plana çıkıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Bonservissiz gelecek

ADA'DAN DA TEKLİFLER VAR

Kariyerinde daha önce; Manchester United ve Arsenal gibi önemli kulüplerin de formasını giyen Welbeck, geçen sezon Brighton formasıyla 24 maça çıkıp 6 gol ve 3 asistle oynamıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Bonservissiz gelecek

Takımının Premier Lig'de kümede kalmasında, özellikle kritik haftalardaki performansıyla büyük pay sahibi olan deneyimli oyuncuya, Ada'dan da bazı teklifler geldiği öğrenildi.

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