Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Bonservissiz gelecek

Fanatik'in haberine göre; Hücum hattında hem sağ ve sol kanat hem de forvet bölgesinde oynayabilme özelliği bulunan 1.85'lik yıldızın, 30 Haziran tarihi itibarıyla bonservisini eline alacak olması, bu transferdeki en çekici faktör olarak ön plana çıkıyor.