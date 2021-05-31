Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Bonservissiz gelecek
Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. kapatan ve UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, gelecek sezon iddialı bir kadro kurup gerek ligde gerekse Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor. Geçen yıl forvet hattından yeteri kadar katkı alamayan sarı-lacivertliler, bu bölge için harekete geçti. Kanarya, İngiltere Premier Lig ekibiyle sözleşmesi biten yıldız ismi transfer listesine aldı. İşte o oyuncu ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, forvet hattına 3 transfer birden yaparak Samatta, Valencia ve Papiss Cisse'yi kadrosuna katmıştı.
3 forvetten ligde toplam 22 gollük katkı alan sarı-lacivertli takım, genel olarak performanslarından ise memnun kalmadı.
Yeni sezon öncesinde bu bölge için transfer girişimlerine başlayan Kanarya, Premier Lig ekibiyle sözleşmesi bitecek yıldız ismi gündemine aldı.
F.BAHÇE'DEN WELBECK HAMLESİ!
Brighton'la sözleşmesi sona eren ve bonservis bedeli bulunmayan Danny Welbeck'i gündemine aldı.
Fanatik'in haberine göre; Hücum hattında hem sağ ve sol kanat hem de forvet bölgesinde oynayabilme özelliği bulunan 1.85'lik yıldızın, 30 Haziran tarihi itibarıyla bonservisini eline alacak olması, bu transferdeki en çekici faktör olarak ön plana çıkıyor.
ADA'DAN DA TEKLİFLER VAR
Kariyerinde daha önce; Manchester United ve Arsenal gibi önemli kulüplerin de formasını giyen Welbeck, geçen sezon Brighton formasıyla 24 maça çıkıp 6 gol ve 3 asistle oynamıştı.
Takımının Premier Lig'de kümede kalmasında, özellikle kritik haftalardaki performansıyla büyük pay sahibi olan deneyimli oyuncuya, Ada'dan da bazı teklifler geldiği öğrenildi.
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