05 Haziran 2021, Cumartesi

BASKETBOL

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko | CANLI
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 Giriş Tarihi: 05.06.2021

ING Basketbol Ligi Play-Off Finali 2. maçında ile karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

ING Basketbol Ligi'nde Play-Off heyecan devam ediyor. Final serisinin 2. ayağında ile kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...

CANLI SKOR

1. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 23 - 19 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 41 - 37 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 60 - 54 Fenerbahçe Beko

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:30'da başlayan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ve 'den canlı yayınlanıyor.,

ANADOLU EFES AVANTAJLI

Serinin ilk maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 3 Haziran'da karşı karşıya geldi. 'nda oynanan maçı Anadolu Efes, 111-71 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

FİNAL YOLU

'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde 'i, yarı finalde de 'i eleyerek finale yükseldi.

Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde 'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.

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