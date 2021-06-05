Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı CANLI
ING Basketbol Ligi Play-Off Finali 2. maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
ING Basketbol Ligi'nde Play-Off heyecan devam ediyor. Final serisinin 2. ayağında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor. Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçının canlı skoru aspor.com.tr'de...
CANLI SKOR
1. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 23 - 19 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 41 - 37 Fenerbahçe Beko
3. PERİYOT SONUCU: Anadolu Efes 60 - 54 Fenerbahçe Beko
ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:30'da başlayan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı TRT Spor ve Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanıyor.,
ANADOLU EFES AVANTAJLI
Serinin ilk maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 3 Haziran'da karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı Anadolu Efes, 111-71 kazanarak seride 1-0 öne geçti.
FİNAL YOLU
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Empera Halı Gaziantep'i, yarı finalde de Beşiktaş Icrypex'i eleyerek finale yükseldi.
Fenerbahçe Beko ise play-off çeyrek final serisinde Darüşşafaka Tekfen'i eledikten sonra yarı finalde Pınar Karşıyaka'yı geçerek adını finale yazdırdı.
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