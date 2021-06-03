Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Fabio Borini'yle büyük ölçüde anlaştı! Sözleşme süresi...
Kanat bölgesindeki alternatifini artırmak isteyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin İtalyan oyuncuyla büyük ölçüde anlaştığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren Fenerbahçe, yapılan flaş transferlere rağmen şampiyonluğu kaçırarak taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Sarı-lacivertli takım yeni sezon öncesi işi sıkı tutuyor.
Transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe yönetimi, hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok isimle temas halinde. Bunlardan biri de Fatih Karagümrük forması giyen İtalyan sol kanat Fabio Borini...
30 yaşındaki deneyimli futbolcunun, sarı-lacivertli takımla büyük ölçüde anlaşma sağlandığı bildirildi. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
FABIO BORINI KİMDİR?
29 Mart 1991 tarihinde İtalya'da dünyaya gelen Fabio Borini, kariyerine Bologna altyapısında başladı. Sırasıyla Chelsea, Swansea, Parma, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan ve Hellas Verona gibi takımlarda forma giyen yıldız isim, son olarak 5 Ocak 2021 tarihinde Fatih Karagümrük'le imzaladı. Borini'nin İstanbul temsilcisiyle olan sözleşmesi 2022'de sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...
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