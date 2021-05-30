Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Şampiyon hoca...
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde teknik direktör belirsizliği sürüyor. Seçimde başkan Ali Koç'un seçilmesi halinde nasıl bir karar vereceği merak konusu. Sarı lacivertlilerde yeni sezonda Emre Belözoğlu'nun durumu da henüz netleşmiş değil. Bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren Kanarya, flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Yeni sezon için teknik direktörünü henüz belirlemeyen F.Bahçe, Christophe Galtier'i listesine aldı.
Sarı-lacivertlilerin, Lille'den ayrılacağını açıklayan 54 yaşındaki Fransız çalıştırıcı ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.
CAMPOS'LA GELECEK!
Başkan Ali Koç'un, Lille'i şampiyonluğa taşıyan kadroyu kuran isim olarak gösterilen ve 6 ay önce görevden ayrılan sportif direktör Luis Campos'la bir görüşme yaptığı ve iki ismi birlikte takımın başına getirmeyi planladığı ileri sürüldü.
Bu sezon Paris Saint-Germain'in önünde şampiyonluğa ulaşan Lille, 38 haftada 24 galibiyet 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Galtier sistem olarak genelde 4-4-2'yi tercih ediyor.
28 Ağustos 1966 tarihinde Marsilya'da dünyaya gelen Christophe Galtier, teknik adamlık kariyerine Saint- Etienne'de start verdi. 2017 yılından bu yana LOSC Lille'i çalıştırıyor.
Aralık 2017'de Lille'in başına geçen Galtier, göreve geldiği gün takımı 18. sıradaydı. Lille'i ligde tutmayı başaran Fransız teknik adam 2021'de takımını Ligue 1 şampiyonluğuna taşıdı. (Fotomaç)
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