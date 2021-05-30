30 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Şampiyon hoca...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde teknik direktör belirsizliği sürüyor. Seçimde başkan Ali Koç'un seçilmesi halinde nasıl bir karar vereceği merak konusu. Sarı lacivertlilerde yeni sezonda Emre Belözoğlu'nun durumu da henüz netleşmiş değil. Bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren Kanarya, flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Şampiyon hoca...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

Yeni sezon için teknik direktörünü henüz belirlemeyen F.Bahçe, 'i listesine aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Şampiyon hoca...

Sarı-lacivertlilerin, Lille'den ayrılacağını açıklayan 54 yaşındaki Fransız çalıştırıcı ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Şampiyon hoca...

'yi geçerek Lille'i 'da şampiyonluğa taşıyarak sükse yapan Galtier, "Lille'den ayrılma zamanı geldi. Buradaki süremi doldurdum" derken, ve Lyon'un kendisiyle ilgilendiğini açıklamıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Şampiyon hoca...

CAMPOS'LA GELECEK!

Başkan 'un, Lille'i şampiyonluğa taşıyan kadroyu kuran isim olarak gösterilen ve 6 ay önce görevden ayrılan sportif direktör 'la bir görüşme yaptığı ve iki ismi birlikte takımın başına getirmeyi planladığı ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Şampiyon hoca...

Bu sezon Paris -Germain'in önünde şampiyonluğa ulaşan Lille, 38 haftada 24 galibiyet 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Galtier sistem olarak genelde 4-4-2'yi tercih ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Şampiyon hoca...

28 Ağustos 1966 tarihinde 'da dünyaya gelen , teknik adamlık kariyerine - Etienne'de start verdi. 2017 yılından bu yana 'i çalıştırıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Şampiyon hoca...

Kariyerinde 2012-13'te -Etienne ile Lig Kupası şampiyonluğu ve bu sezon Lille ile Ligue 1 şampiyonluğu elde etti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Şampiyon hoca...

Aralık 2017'de Lille'in başına geçen Galtier, göreve geldiği gün takımı 18. sıradaydı. Lille'i ligde tutmayı başaran Fransız teknik adam 2021'de takımını Ligue 1 şampiyonluğuna taşıdı. (Fotomaç)

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