29 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Eşi Fenerbahçe'yi doğruladı! Yeni teknik direktör...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 3. tamamlayan Fenerbahçe, son 10 maçlık bölümde takımı sportif direktör Emre Belözoğlu'na emanet etmişti. Sarı-lacivertli takımın Belözoğlu ile devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, Kanarya'nın ilgilendiği iddia edilen teknik direktörün eşi verdiği demeçle Fenerbahçe'yi doğruladı. İşte o teknik adam... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Eşi Fenerbahçe'yi doğruladı! Yeni teknik direktör...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

ayrılığının ardından sezonu ile tamamlayan 'nin yeni sezonda Belözoğlu ile yola devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Son dakika spor haberleri: Eşi Fenerbahçe'yi doğruladı! Yeni teknik direktör...

Bu sezon şampiyonluk yarışını son haftalara kadar kovalayan ancak kupayı Beşiktaş'a kaptıran , yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanırken, teknik adamlık koltuğuna kimin oturacağı en önemli konuların başında geliyor.

Son dakika spor haberleri: Eşi Fenerbahçe'yi doğruladı! Yeni teknik direktör...

Birçok teknik adamın ismi sarı-lacivertliler için anılırken, son haftalarda en sık telaffuz edilen isim 46 yaşındaki Ukraynalı çalıştırıcı olmuştu.

Son dakika spor haberleri: Eşi Fenerbahçe'yi doğruladı! Yeni teknik direktör...

Özellikle Ukrayna basınında konuyla alakalı birçok haber yazılıp çizilirken, Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, "Rebrov Avrupa'da kalmak istiyor. Duyduğuma göre Tottenham ve gibi kulüplerden teklif bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberleri: Eşi Fenerbahçe'yi doğruladı! Yeni teknik direktör...

Ali Koç'un kafasında B planı olarak Rebrov'un isminin bulunduğu öğrenilirken, Sergei Rebrov'un eşi 'dan da iddiaları doğrular nitelikte açıklamalar geldi.

Son dakika spor haberleri: Eşi Fenerbahçe'yi doğruladı! Yeni teknik direktör...

birçok kulüpten teklif aldıklarını kaydederken, "Gizli saklı bir şey yok, internette yazılan 5-6 kulübün ilgisi var. Biz hala düşünme periyodundayız" dedi.

Son dakika spor haberleri: Eşi Fenerbahçe'yi doğruladı! Yeni teknik direktör...

Yunanistan'dan AEK ile de görüştüklerini söyleyen Rebrov'un eşi, "Karar eşimin. Ben kulüp seçmede iyi değilim. Benim için Yunanistan'a gitmek sorun değil. Çocuklar için iyi bir okul olursa her yere giderim. AEK ile bir görüşmesi oldu" dedi.

Son dakika spor haberleri: Eşi Fenerbahçe'yi doğruladı! Yeni teknik direktör...

Ferencvaros'ta 3 lig şampiyonluğu yaşayan Rebrov, Ferencvaros'u 25 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştı.

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