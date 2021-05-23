Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yeni stoperi için rüya teklif! Kariyerinin en büyük kontratı

Fenerbahçe yaz transfer dönemini de hareketli geçirecek. Sarı lacivertliler bu kez kadrosuna çok fazla oyuncu katmak yerine az ama nokta atışı transferler yapmak istiyor. Attila Szalai'nin yanına stoperde bir partner arayan Kanarya, aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu. Fenerbahçe'nin bu oyuncuya kariyerinin en büyük kontratını teklif ettiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Savunmada Attila Szalai'nin yanına tecrübeli bir partner arayan Fenerbahçe'de Nikola Maksimovic sesleri artıyor...

Son olarak Sırbistan'da yayın yapan Arenasporttv, sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki stopere yıllık 2.5 milyon euro'dan 4 yıllık kontrat önerdiğini yazdı.

Maksimovic'in Napoli ile sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ereceği hatırlatılırken, "Maksimovic'in kariyerinin en harika mukavelesini sadece kabul etmesi gerekiyor" denildi.





ROTASI İSTANBUL Haberde Sırp savunmacı ile İnter ve İngiltere'den bazı takımların da ilgilendiği ancak Fenerbahçe'nin cazip teklifi nedeni ile yolunu İstanbul'a çevirebileceği ifade edildi.

Savunmada uzun süredir doğru stoper tandemini bulamayan Emre Belözoğlu'nun Maksimovic'i alması halinde, masrafları karşılamak için Marcel Tisserand ile Mauricio Lemos'dan birisi ile yollarını ayıracağı da kaydedildi. Maksimovic, Napoli'de bu sezon 27 maçta forma giydi.



