23 Mayıs 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yeni stoperi için rüya teklif! Kariyerinin en büyük kontratı

Fenerbahçe yaz transfer dönemini de hareketli geçirecek. Sarı lacivertliler bu kez kadrosuna çok fazla oyuncu katmak yerine az ama nokta atışı transferler yapmak istiyor. Attila Szalai'nin yanına stoperde bir partner arayan Kanarya, aradığı oyuncuyu İtalya'da buldu. Fenerbahçe'nin bu oyuncuya kariyerinin en büyük kontratını teklif ettiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yeni stoperi için rüya teklif! Kariyerinin en büyük kontratı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2021 Giriş Tarihi: 23.05.2021

Savunmada 'nin yanına tecrübeli bir partner arayan Fenerbahçe'de Nikola Maksimovic sesleri artıyor...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yeni stoperi için rüya teklif! Kariyerinin en büyük kontratı

Son olarak 'da yayın yapan Arenasporttv, sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki stopere yıllık 2.5 milyon euro'dan 4 yıllık kontrat önerdiğini yazdı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yeni stoperi için rüya teklif! Kariyerinin en büyük kontratı

Maksimovic'in Napoli ile sözleşmesinin 30 Haziran'da sona ereceği hatırlatılırken, "Maksimovic'in kariyerinin en harika mukavelesini sadece kabul etmesi gerekiyor" denildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yeni stoperi için rüya teklif! Kariyerinin en büyük kontratı

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Haberde Sırp savunmacı ile İnter ve 'den bazı takımların da ilgilendiği ancak Fenerbahçe'nin cazip teklifi nedeni ile yolunu 'a çevirebileceği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yeni stoperi için rüya teklif! Kariyerinin en büyük kontratı

Savunmada uzun süredir doğru stoper tandemini bulamayan 'nun Maksimovic'i alması halinde, masrafları karşılamak için ile 'dan birisi ile yollarını ayıracağı da kaydedildi. Maksimovic, Napoli'de bu sezon 27 maçta forma giydi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yeni stoperi için rüya teklif! Kariyerinin en büyük kontratı

Milli Takımı'nda 25 kez oynayan Maksimovic, kariyerinde Napoli, , , ve formaları giydi. Toplam 288 maça çıkıp 6 gol attı, 9 asist gerçekleştirdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yeni stoperi için rüya teklif! Kariyerinin en büyük kontratı

'dan 2017'de 21 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan Maksimovic'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro. 1.93 boyundaki oyuncu sağ bek de oynayabiliyor. (Fotomaç)

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