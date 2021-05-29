29 Mayıs 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı...

Allahyar F.Bahçe'ye dönecek mi? Kendisi açıkladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Fenerbahçe'nin kiralık olarak Ukrayna ekibi Zorya Luhanks'a gönderdiği Allahyar Sayyadmanesh, röportaj verdi. Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan İranlı oyuncu, kariyeri hakkında soruları yanıtladı. Sarı lacivertli takıma dönmesi de gündemde olan 19 yaşındaki forvet, flaş açıklamalar yaptı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Fenerbahçe'nin kiralık olarak Ukrayna ekibi Zorya Luhanks'a gönderdiği genç oyuncu Allahyar Sayyadmanesh bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

İranlı genç oyuncu Ukrayna basınına verdiği bir röportajda geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte Allahyar'ın o sözleri...

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"ÖNEMLİ OLAN GELİŞİMİM"

ve 'in ilgisini duydum. Ancak şimdilik bunlar hakkında yorum yapmayacağım. Geleceğimi düşünmek için önümde zaman var. Doğru seçimi yapmak istiyorum."

"Benim için nerede oynayacağım fark etmez. Önemli olan, kariyerime katkı yapması. Ukrayna futbolu bana uyuyor. Ancak önümüzdeki sezon neyin nasıl olacağını görüyoruz."

"UKRAYNA NEDEN OLMASIN?"

Allahyar, "Önümüzdeki yıllarda Ukrayna'da futbol oynamak istiyor musunuz?" yönündeki soruya, "Neden olmasın? Rekabetçi bir lig var. Yeterince iyi takımlar var. Önemli olan gelişimim. Gelecekte neler olacağını göreceğiz." dedi.

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