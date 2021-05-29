Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan yeni takımında sözleşmeyi kaptı!
Spor Toto Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan, İtalya Serie A'nın yolunu tutmuştu. Yıldız futbolcu bu sezon gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Udinese forması giyen 30 yaşındaki futbolcu takımında yeni sözleşmeyi kaptı! İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen Tolgay Arslan, sarı lacivertlilerden ayrılışının ardından İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Udinese'nin yolunu tutmuştu.
Bu sezon bir hayli istikrarlı görüntü çizen Tolgay Arslan, Serie A'da 30, İtalya Kupası'nda 1 maç oynadı. Öte yandan Tolgay, bu sezon Serie A'da 3 gole imza attı.
TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU, KONTRATI KAPTI
Bununla beraber İtalyan medyasında Tolgay için 'Teknik becerileri mükemmel ve gladyatör gibi' denilirken, yeni kontrat müjdesi okuyuculara aktarıldı.
Udinese kulübünün Tolgay için yeni bir plan hazırladığı ve sözleşmesi 2022'de bitecek olmasına karşın gelecek hafta, yeni kontrat için masaya oturacak.
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