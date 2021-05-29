29 Mayıs 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den ayrılan Tolgay Arslan yeni takımında sözleşmeyi kaptı!

F.Bahçe'den ayrılmıştı! Yeni takımında yıldız oldu
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.05.2021

'de bir dönem ve Fenerbahçe forması giyen , İtalya 'nın yolunu tutmuştu. Yıldız futbolcu bu sezon gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Udinese forması giyen 30 yaşındaki futbolcu takımında yeni sözleşmeyi kaptı! İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Bir dönem 'de ve Fenerbahçe'de de forma giyen , sarı lacivertlilerden ayrılışının ardından İtalya Ligi ekiplerinden Udinese'nin yolunu tutmuştu.

Bu sezon bir hayli istikrarlı görüntü çizen Tolgay Arslan, Serie A'da 30, İtalya Kupası'nda 1 maç oynadı. Öte yandan Tolgay, bu sezon Serie A'da 3 gole imza attı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de kriz ortaya çıktı! İşte yeni sağ bek...

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU, KONTRATI KAPTI

Bununla beraber İtalyan medyasında Tolgay için 'Teknik becerileri mükemmel ve gladyatör gibi' denilirken, yeni kontrat müjdesi okuyuculara aktarıldı.

Udinese kulübünün Tolgay için yeni bir plan hazırladığı ve sözleşmesi 2022'de bitecek olmasına karşın gelecek hafta, yeni kontrat için masaya oturacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ceferin'den şok sözler! Madrid Barcelona ve Juventus... Ceferin'den şok sözler! Madrid Barcelona ve Juventus...
Joachim Löw'ün kararı belli oldu! Joachim Löw'ün kararı belli oldu!
Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'ye flaş para cezası! Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'ye flaş para cezası!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör