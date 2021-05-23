Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi! Emre Belözoğlu...
Fenerbahçe'de gelecek sezon öncesinde en büyük soru işareti teknik direktör. Sarı lacivertlilerde henüz bir karar alınmazken, seçenekler arasında en önde olanı Emre Belözoğlu ile yola devam edilmesi olarak görülüyor. Son kararı verecek olan başkan Ali Koç'a, yönetimin büyük çoğuluğu Belözoğlu ile devam etmesini öneriyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Önümüzdeki sezon yapacağı nokta atış transferlerle ligin en güçlü kadrosunu kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de "teknik direktör kim olacak" sorusunun cevabı için geri sayım başladı. Başkan Ali Koç tek nik direktör için henüz kesin kararını vermese de yönetimin büyük çoğunluğu başkanın ve yakın çevresi Emre Belözoğlu ile devam etmesi için baskıyı arttırmış durumda.
ALİ KOÇ İKNA OLMAK ÜZERE
Takvim'in haberine göre; Emre Belözoğlu'nun kulübün DNA'sı için uygun isim olduğu yönünde görüşler bildirilirken Koç'un da ikna olmaya yakın olduğu belirtiliyor.
Başkan Koç ve kurmayları, transferlerin ve kadro yapılanmasının hız kazanmasının hemen öncesinde teknik direktör meselesinin çözüme kavuşması konusunda ise hemfikirler.
TRANSFER LİSTESİNİ BİLE HAZIRLADI
Emre Belözoğlu'nun başarılı olduğu, uyum dönemi atlatılmak üzereyken yeni bir maceranın gereksiz olduğu fikri en çok kullanılan argümanlardan bir tanesi oldu.
Belözoğlu isminin kesinleşmesinin hemen ardından transfer çalışmaları hız kazanacak. Belözoğlu'nun transfer listesini verdiği de iddialar arasında.
10 MAÇTA 7 GALİBİYET
Fenerbahçe'nin başında 10 maça çıkan Emre Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. SarıLacivertliler, bu maçlarda 18 gol attı, 10 gol yedi
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