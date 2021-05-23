Önümüzdeki sezon yapacağı nokta atış transferlerle ligin en güçlü kadrosunu kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de "teknik direktör kim olacak" sorusunun cevabı için geri sayım başladı. Başkan Ali Koç tek nik direktör için henüz kesin kararını vermese de yönetimin büyük çoğunluğu başkanın ve yakın çevresi Emre Belözoğlu ile devam etmesi için baskıyı arttırmış durumda.