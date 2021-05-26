Son dakika transfer haberi: Aboubakar Fenerbahçe'ye doğru! Pazarlıklar başladı

Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, "Gelecek sezon için takımın yüzde 70'i hazır. Eksik yerleri de en kısa sürede tamamlayacağız" demişti. İşte bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertliler, geride bıraktığımız sezonda beklediği verimi alamadığı forvet mevkii için düğmeye resmen bastı.