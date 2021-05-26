26 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi: Aboubakar Fenerbahçe'ye doğru! Pazarlıklar başladı

Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Yıldız bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, gündemine flaş bir yıldızı aldı. Beşiktaş ile sözleşme uzatmayan Aboubakar, Kanarya'nın gündemine girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Aboubakar Fenerbahçe'ye doğru! Pazarlıklar başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

Yeni sezonda 'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen 'de Başkan , "Gelecek sezon için takımın yüzde 70'i hazır. Eksik yerleri de en kısa sürede tamamlayacağız" demişti. İşte bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertliler, geride bıraktığımız sezonda beklediği verimi alamadığı forvet mevkii için düğmeye resmen bastı.

Son dakika transfer haberi: Aboubakar Fenerbahçe'ye doğru! Pazarlıklar başladı

Fanatik'in haberine göre, 'i şampiyon tamamlayan 'la sözleşmesi sona eren Vincent ve menajeriyle geçtiğimiz günlerde görüşüldüğü bildirildi. Eğer geçen sezon 'la 1 maç daha oynasaydı kontratı otomatik olarak uzayacak Aboubakar için şartların sonuna kadar zorlanacağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Aboubakar Fenerbahçe'ye doğru! Pazarlıklar başladı

3 YILLIK PLANLANIYOR...

Sakatlığı nedeniyle Siyah-Beyazlılar'ın son maçlarında görev yapamayan Nijeryalı oyuncunun kulübünden uzatma için 3.5 milyon Euro istediği konuşulmuştu.

Son dakika transfer haberi: Aboubakar Fenerbahçe'ye doğru! Pazarlıklar başladı

'le yapılan pazarlıklarda henüz net rakamlar üzerinden bir konuşma yapılmadığı ancak 29 yaşındaki forvetle anlaşılması durumunda 3 yıllık bir sözleşmenin yapılacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Son dakika transfer haberi: Aboubakar Fenerbahçe'ye doğru! Pazarlıklar başladı

'la, 'dan da bazı takımların ilgilendiği iddia ediliyor.

Son dakika transfer haberi: Aboubakar Fenerbahçe'ye doğru! Pazarlıklar başladı

SAMATTA VE CISSE DÜŞÜNÜLMÜYOR

Sarı-Lacivertliler'de geçen sezon büyük umutlarla 'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak alınan ve 'un ısrarıyla transfer edilen beklentilerin altında kaldı.

Son dakika transfer haberi: Aboubakar Fenerbahçe'ye doğru! Pazarlıklar başladı

Samatta 30 maçta 6 gol, Cisse de 28 mücadelede 5 gol ve 2 asistle oynadı. 'nın, iki oyuncudan sözleşmesi sona eren Cisse ile yola devam etmeyeceği, bonservisi alındıktan sonra da Samatta'yı elden çıkarmaya çalışacağı bilgisine ulaşıldı. Samatta'nın menajerinin de, şimdiden oyuncusu için alternatifleri değerlendirme çabası içerisinde olduğu belirtildi.

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