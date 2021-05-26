Son dakika transfer haberi: Aboubakar Fenerbahçe'ye doğru! Pazarlıklar başladı
Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Yıldız bir golcü takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, gündemine flaş bir yıldızı aldı. Beşiktaş ile sözleşme uzatmayan Aboubakar, Kanarya'nın gündemine girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, "Gelecek sezon için takımın yüzde 70'i hazır. Eksik yerleri de en kısa sürede tamamlayacağız" demişti. İşte bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertliler, geride bıraktığımız sezonda beklediği verimi alamadığı forvet mevkii için düğmeye resmen bastı.
Fanatik'in haberine göre, Kanarya Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar ve menajeriyle geçtiğimiz günlerde görüşüldüğü bildirildi. Eğer geçen sezon Kara Kartal'la 1 maç daha oynasaydı kontratı otomatik olarak uzayacak Aboubakar için şartların sonuna kadar zorlanacağı öğrenildi.
3 YILLIK PLANLANIYOR...
Sakatlığı nedeniyle Siyah-Beyazlılar'ın son maçlarında görev yapamayan Nijeryalı oyuncunun kulübünden uzatma için 3.5 milyon Euro istediği konuşulmuştu.
Fener'le yapılan pazarlıklarda henüz net rakamlar üzerinden bir konuşma yapılmadığı ancak 29 yaşındaki forvetle anlaşılması durumunda 3 yıllık bir sözleşmenin yapılacağı gelen haberler arasında yer alıyor.
SAMATTA VE CISSE DÜŞÜNÜLMÜYOR
Sarı-Lacivertliler'de geçen sezon büyük umutlarla Aston Villa'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak alınan Mbawana Samatta ve Erol Bulut'un ısrarıyla transfer edilen Papiss Cisse beklentilerin altında kaldı.
Samatta 30 maçta 6 gol, Cisse de 28 mücadelede 5 gol ve 2 asistle oynadı. Kanarya'nın, iki oyuncudan sözleşmesi sona eren Cisse ile yola devam etmeyeceği, bonservisi alındıktan sonra da Samatta'yı elden çıkarmaya çalışacağı bilgisine ulaşıldı. Samatta'nın menajerinin de, şimdiden oyuncusu için alternatifleri değerlendirme çabası içerisinde olduğu belirtildi.
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