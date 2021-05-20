Fenerbahçe bu sezon Süper Lig şampiyonluğunu ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptırdı. Bu başarısızlığın ardından sarı lacivertlilerde, en çok eleştirilen isimlerin başında Luiz Gustavo geliyor. Emre Belözoğlu'nun da takımın başına gelmesiyle kesik yiyen Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılması bekleniyor. 33 yaşındaki oyuncuya ülkesinden talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Kanarya'da Luiz Gustavo ile yollar ayrılabilir... Brezilyalı ön libero ilerleyen yaşının yanı sıra yüksek maaşı nedeniyle tartışılırken, ülkesinden talibi çıktı. Flamengo'nun 33 yaşındaki sambacı için Fenerbahçe ile temasa geçtiği belirtildi. Yönetimin, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından yedek kulübesine düşen yıldız oyuncu için kararsız olduğu, yeni hocanın fikri de alındıktan sonra son kararın verileceği öğrenildi. Yılda 3.5 milyon euro kazanan Gustavo'nun şartların oluşması halinde gönderilebileceği konuşuluyor. (Fotomaç)

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