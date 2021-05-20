20 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo’ya ülkesinden talip var!

Gustavo'ya ülkesinden talip çıktı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğunu ezeli rakibi 'a kaptırdı. Bu başarısızlığın ardından sarı lacivertlilerde, en çok eleştirilen isimlerin başında geliyor. Emre Belözoğlu'nun da takımın başına gelmesiyle kesik yiyen Brezilyalı yıldızın takımdan ayrılması bekleniyor. 33 yaşındaki oyuncuya ülkesinden talip çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

'da ile yollar ayrılabilir... Brezilyalı ön libero ilerleyen yaşının yanı sıra yüksek maaşı nedeniyle tartışılırken, ülkesinden talibi çıktı. Flamengo'nun 33 yaşındaki sambacı için Fenerbahçe ile temasa geçtiği belirtildi. Yönetimin, Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından yedek kulübesine düşen yıldız oyuncu için kararsız olduğu, yeni hocanın fikri de alındıktan sonra son kararın verileceği öğrenildi. Yılda 3.5 milyon euro kazanan Gustavo'nun şartların oluşması halinde gönderilebileceği konuşuluyor. (Fotomaç)

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