20 Mayıs 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Dorukhan sesleri yükseliyor! Emre Belözoğlu ısrarcı...

Dorukhan sesleri yükseliyor! Belözoğlu ısrarcı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertli takım, adı bir süredir kendisiyle anılan 'de mutlu sona çok yakın. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da milli oyuncunun transferi konusunda ısrarcı olduğu bilinirken, yönetim yıldız futbolcunun menajeri ile yakın zamanda görüşüp, transferi konusunda somut adımlar atmayı hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

ile sözleşmesi sona eren isimlerden olan ile ilgili ara transfer döneminden bu yana önemli iddialar ortaya atılıyordu. 24 yaşındaki orta sahanın Fenerbahçe ile söz kestiği ileri sürülmüştü. Yeni sezon öncesi Emre Belözoğlu'nun Dorukhan'ın transferi konusunda yönetime ısrarcı davrandığı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetim de yıldız futbolcunun menajeri ile yakın zamanda görüşüp, transferi konusunda somut adımlar atmayı hedefliyor.

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