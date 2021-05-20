Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertli takım, adı bir süredir kendisiyle anılan Dorukhan Toköz'de mutlu sona çok yakın. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da milli oyuncunun transferi konusunda ısrarcı olduğu bilinirken, yönetim yıldız futbolcunun menajeri Ahmet Bulut ile yakın zamanda görüşüp, transferi konusunda somut adımlar atmayı hedefliyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren isimlerden olan Dorukhan Toköz ile ilgili ara transfer döneminden bu yana önemli iddialar ortaya atılıyordu. 24 yaşındaki orta sahanın Fenerbahçe ile söz kestiği ileri sürülmüştü. Yeni sezon öncesi Emre Belözoğlu'nun Dorukhan'ın transferi konusunda yönetime ısrarcı davrandığı öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetim de yıldız futbolcunun menajeri Ahmet Bulut ile yakın zamanda görüşüp, transferi konusunda somut adımlar atmayı hedefliyor.

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