26 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Jose Sosa bilmecesi! Başkan Ali Koç'tan flaş istek

F.Bahçe'de Sosa bilmecesi!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

Fenerbahçe'de Jose 'nın geleceği merak konusu. Arjantinli futbolcu özellikle 'nun gelişiyle başarılı bir grafik çizse de 35 yaşında olması ve aldığı ücret sarı lacivertlileri düşündürüyor. Son olarak başkan 'un yıldız oyuncu ile bizzat görüştüğü belirtildi. İşte görüşmenin detayları... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Fenerbahçe Başkanı , önceki gün Bodrum'da tatil yapan Jose 'yı İstanbul'a çağırmış ve kulüp binasında görüşmüştü. Görüşmenin detaylarıyla ilgili açıklama yapılmazken, iki iddia ortaya atıldı. Biri, 35 yaşındaki futbolcunun 2022'ye kadar olan sözleşmesinin feshedilmesi; diğeri ise yıllık ücretinde indirim yapmasının istenmesi olduğu ileri sürüldü.

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