26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Jose Sosa bilmecesi! Başkan Ali Koç'tan flaş istek
Fenerbahçe'de Jose Sosa'nın geleceği merak konusu. Arjantinli futbolcu özellikle Emre Belözoğlu'nun gelişiyle başarılı bir grafik çizse de 35 yaşında olması ve aldığı ücret sarı lacivertlileri düşündürüyor. Son olarak başkan Ali Koç'un yıldız oyuncu ile bizzat görüştüğü belirtildi. İşte görüşmenin detayları... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün Bodrum'da tatil yapan Jose Sosa'yı İstanbul'a çağırmış ve kulüp binasında görüşmüştü. Görüşmenin detaylarıyla ilgili açıklama yapılmazken, iki iddia ortaya atıldı. Biri, 35 yaşındaki futbolcunun 2022'ye kadar olan sözleşmesinin feshedilmesi; diğeri ise yıllık ücretinde indirim yapmasının istenmesi olduğu ileri sürüldü.
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