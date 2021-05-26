26 Mayıs 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun yerine Ever Banega!

Gustavo'nun yerine dünya yıldızı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

Fenerbahçe'de gelecek sezonun çalışmaları başladı. Sarı lacivertlilerde özellikle 'nun takımın başında olduğu dönemde performansından memnun olunmayan ile yolların ayrılması gündemde. Sarı lacivertliler Brezilyalı orta sahadan açılan boşluğu, uzun süredir takip ettiği ile doldurmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe için onlarca oyuncu ortaya atılmaya başladı. Gustavo'nun yeni sezon öncesi gideceği konuşulurken, orta saha için iddia edildi. 2023'e kadar sözleşmesinin olduğu ekibi Shabab'tan ayrılmak istediği belirtilen 32 yaşındaki orta sahanın da menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere önerildiği ileri sürüldü. Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedilen Tangocu'nun senelik 2 milyon euro istediği, 'nin ise bu transferi beklemeye aldığı ifade edildi. (Fotomaç)

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