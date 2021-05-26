Fenerbahçe'de gelecek sezonun çalışmaları başladı. Sarı lacivertlilerde özellikle Emre Belözoğlu'nun takımın başında olduğu dönemde performansından memnun olunmayan Luiz Gustavo ile yolların ayrılması gündemde. Sarı lacivertliler Brezilyalı orta sahadan açılan boşluğu, uzun süredir takip ettiği Ever Banega ile doldurmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)

Listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe için onlarca oyuncu ortaya atılmaya başladı. Gustavo'nun yeni sezon öncesi gideceği konuşulurken, orta saha için Ever Banega iddia edildi. 2023'e kadar sözleşmesinin olduğu Arap ekibi Shabab'tan ayrılmak istediği belirtilen 32 yaşındaki orta sahanın da menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere önerildiği ileri sürüldü. Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedilen Tangocu'nun senelik 2 milyon euro istediği, Fenerbahçe Yönetimi'nin ise bu transferi beklemeye aldığı ifade edildi. (Fotomaç)

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